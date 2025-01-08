逕自開鎖進屋讓友人胞妹受驚嚇 男慘球棒被打死…2凶手想交保過年

男子陳信良不滿曾同住的張姓友人未經同意自取鑰匙進屋，夥同同鄉的黃承恩把張帶回租處，拿鋁製棒球棍毆，張因橫紋肌溶解及併發症死亡，桃園地院國民法官庭依傷害致死罪判陳、黃各9年、10年徒刑。因羈押期15日屆滿，台灣高等法院今開訊問庭，兩人都說想「回家過年」。

32歲的陳信良與同齡的黃承恩都是雲林縣水林鄉人，與張姓死者也是朋友。2023年9月25日下午3點，張未經同意擅自拿取陳的胞妹放置在信箱中的房門鑰匙，開門進屋，陳的包妹妹嚇到，向哥哥告狀。

陳、黃在4點前趕回，找到離開不久的張，將張帶回屋內，兩人拿球棍毆打他；當晚6點又拿童軍繩綑綁張，黃繼續毆打，張多處鈍性瘀傷，雙手上臂內外側大面積暗紫色瘀傷，導致雙上肢肌肉損傷，因傷勢嚴重而死亡。

陳信良從事二手車買賣，黃承恩無業，曾於2018年間因施用二級毒品遭判刑3月，易科罰金執行完畢。桃院國民法官庭審酌陳、黃明知傷害行為恐造成被害人死亡，卻仍拿鋁製球棒毆打，造成死者家屬無限傷痛，兩人雖坦承犯行，但未和解，死者家屬也不原諒；雖然起因是為了避免陳的胞妹居所再被人入侵，但國民法官庭認為兩人未循合法途徑解決紛爭，更以私刑手段毆打被害人致死，分別量刑。

案經上訴，兩人羈押期限15日將屆，高院今天下午開訊問庭。陳向法官說想要交保「回去過年看媽媽」，黃也說家裡還有父母，希望能返家團聚過春節。

陳的律師張全成表示，陳在案發後有通報救護，沒有離開現場，也坦承犯罪、配合司法追訴，他是因妹妹人生安全遇到危險才鑄成憾事。黃的律師陳孟彥也說，已無人證或物證可勾串，盼能以交保、限制住居都手段替代羈押。

蒞庭檢察官則認為兩人涉犯7年以上徒刑重罪，有逃亡之虞，建請繼續羈押；是否繼續羈押，待合議庭評議後決定。