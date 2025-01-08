健身房女員工 把帳戶給詐團辯「代購」一證據戳破得賠

彰化縣陳姓女子曾任健身房、電信業員工，頗具社會經驗，但她在2022年間被檢警查出，名下帳戶成詐團人頭帳戶，有被害人匯款8萬元被歹徒轉去其他人頭戶，被害人求償，陳女辯稱，她是因「代購」才會提供帳戶、密碼，否認犯罪，不過法院查出，款項轉出時，需要手機認證碼，認定陳女說法不實，二審判陳女要賠8萬元確定。

判決指出，彰化縣陳姓女子（29歲）在2022年初將國泰世華銀行帳戶，辦理約定轉帳後，將帳號、密碼提供給一個身分不詳的網友，隨後陳女帳戶即在同年3月間被歹徒以投資話術，詐騙另名杜姓女子，杜女分別轉帳5萬元、3萬元到陳女帳戶後，即被歹徒操作轉帳到其他帳戶。

杜女蒙受損失後，向陳女提出損害賠償告訴，不過陳女否認犯案，辯稱，當初會提供帳戶、密碼的原因是「網路代購」，對方要求提供帳號認證，在對方指定網頁填入網路帳號、密碼，帳戶可能因此遭盜用。

但彰化地院審理時發現，依照銀行回覆，該帳戶在轉帳時，仍須透過帳戶所有人提供的手機，接受簡訊認證後，才可轉帳，若陳女真是因受騙而提供帳號、密碼，但在歹徒未取得手機狀況下，不可能可以完成轉帳到其他帳戶動作，認定陳女說詞不實。

另外，陳女在案發時年近30歲，且陸續擔任過電信客服、健身房櫃臺、旅館櫃台、代購人員等職業，顯然是具有相當智識、社會經驗之人，且陳女在偵查中也坦言，銀行人員在她辦理業者時，有提醒帳戶資料給他人可能會被作為詐騙使用，但陳女也說「帳戶內沒錢沒關係」等語，認定陳女有預見帳戶可能被拿去從事不法，需負損害賠償責任，判陳女需賠8萬元。