「酒國昆凌」詐富商淚訴喊冤 法院認詐騙判決下場出爐

有「酒國昆凌」外號的張姓女子曾詐騙富商被判緩刑，去年經周刊披露重出江湖，改以包養網認識富商行詐，張女一度開記者會喊冤仍遭詐欺罪嫌起訴；法院認定，張四肢健全卻巧立名目行詐，考量她賠富商30萬元和解，依詐欺罪輕判她拘役40日，可上訴。

張女去年3月被周刊披露涉詐，通知要開記者會卻神隱1日，隔天3月6日才出面，她否認報導內容，表示和保羅先生交往是以結婚為前提，並非想被包養；她當時還說，希望大家不要聽到「小昆凌」就覺得都是詐騙，她也想要好好重新做人。

檢方起訴指出，張女（40歲）2024年1月透過包網網站「Sugarbook」認識古姓商人，2月1日向古稱母親住院要醫療費用，向古拿了23萬元，2月5日又以租屋要付房租、仲介費，再要了15萬7500元，張將其中5萬元儲值美容消費，古事後要求還錢未果，驚覺遭詐報警提告。

檢方偵辦時，張女經合法通知卻未到庭。而張在警詢時矢口否認詐欺，辯稱和古是男女朋友，認為2筆款項都是古要給她的，且彼此沒有吵架的時候，古都說不用還錢，後來吵架了才要她還；檢方認為，古男指證歷歷，有證詞、對話紀錄可佐證，依詐欺罪嫌起訴她。

台中地院審理時，張女仍矢口否認詐欺，辯稱確實有拿錢給媽媽，因古男要和她交往才去外面租屋，表示沒有詐騙古男，自己說的都是實話。

法院查，張的母親偵查時供稱和女兒已5年沒聯絡，不曾以生病向她要住院費，沒有拿過女兒任何錢，跟她講也沒有用，不曾說自己胃癌快過世，審理時翻供改稱有稱自己胃癌快死了向張女要錢、拿了23萬元，並自承女兒有為了她作證的事來找她，稱她之前都亂說話。

法院發現，張女在審理前私下聯繫母親到庭作證一事，刻意接觸證人，又張母前後說法不一，認定她證詞不實在；另也認為張女並未租屋，卻以房租、仲介費等虛偽名目要古男匯款，顯是施用詐術。

法院審酌，張女四肢健全，卻巧立名目向人詐財，考量她事後以30萬元和古和解、賠償，依詐欺罪輕判她拘役40日，得易科罰金。