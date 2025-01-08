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拍軍事基地繪座標圖交中方 復康聯盟主席等7人起訴

中央社／ 台中8日電

復康聯盟黨主席屈宏義遭控收中國資金，吸收退役軍人擔任幹部，除找人參選立委，還到美國在台協會及4處軍事基地拍照、繪製座標圖交給中方，檢方偵辦後依違反國安法等將屈男等7人起訴。

台灣高等檢察署台中檢察分署今天表示，全案源於苗栗地檢署於民國111年間，偵辦苗栗縣議員候選人黃桂坤疑收受中國資金參選，違反反滲透法，經苗檢向上追查所屬復康聯盟黨，發現成員疑涉國家安全法，因此全案轉由台中高分檢偵辦。

檢方查出，62歲屈宏義自中華民國陸軍校級軍階退役後，長年在中國經商，108年熟識中國人民解放軍諜報機構單位，對方允諾提供資金，要求屈宏義在台吸收退役官兵發展組織，他陸續吸收包含黃桂坤等6名退役軍人擔任幹部。

接著屈宏義著手撰寫「復康聯盟規劃案」、「中華統一復康聯盟運作計畫」、「復康聯盟運作人員」及「中華統一作戰行動指導綱要」等計劃，規劃發展復康組織、成立政黨及建立內應武裝力量等行動。

屈宏義並於112年成立復康聯盟黨擔任主席，找來不知情藝人劉尚謙及地方人士等3人參選立委，並預估經費後，向中方對口單位申領資金，中方陸續以通訊軟體微信，交付新台幣近200萬元，還以地下匯兌交付人民幣15萬元（約新台幣67萬元），但劉尚謙等人皆未當選。

此外，屈宏義還指示組織幹部收集少將級以上軍官名冊，並前往美國在台協會（AIT）以及阿里山雷達站、加祿堂海灘、屏東恆春三軍聯合訓練基地指揮部、三軍聯訓基地保力營區等重要軍事據點拍攝外觀、繪製地圖及座標，以微信等方式交付給中國對口單位。

屈宏義等人應訊時辯稱，所受資金是為中國友人鑑定骨董的業務費用，對方要求拍攝軍事基地外觀，則不知道用途為何。

全案經台中高分檢偵辦後，於113年8月間依違反國家安全法、反滲透法等罪嫌，將屈宏義等7人起訴，屈宏義遭檢方聲押獲准並羈押至今，其餘人限制出境出海，全案由台灣高等法院台中分院審理中。

依據中華民國國家安全法規定，任何人不得為外國、大陸地區、香港、澳門、境外敵對勢力，或其所設立或實質控制各類組織、機構、團體，發起、資助、主持、操縱、指揮或發展組織；意圖危害國家安全或社會安定，為大陸地區違反者，處7年以上有期徒刑，得併科5000萬元以上、1億元以下罰金。

幹部 微信 美國在台協會

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