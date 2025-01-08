環保蟑螂入侵租工廠當垃圾場 地主慘砸2千萬清空

南投埔里慈恩社區6年前被環保蟑螂入侵，租地棄置上千噸廢棄物，遭查獲卻擺爛，堆置多年，地方詬病。經縣府協助，地主概括承擔，去年砸近2000萬元清運，近日完成移除；環保局呼籲，出租後仍須持續留心用途，以免類似情事發生。

2018年，有環保蟑螂在慈恩社區承租約800坪土地建置鐵皮工廠，非法放置裝有廢液、塑膠、橡膠、底渣及爐灰等事業廢棄物的太空袋、鐵桶、貝克桶、塑膠桶；隔年被查獲時，廠內外已堆放上千噸，環保局將承租人法辦，並要求移除。

環保局當時粗估，若要清運這上千噸事業廢棄物，清運費恐需5千萬至上億元，也為此強制執行查扣承租人相關財產，不料承租人早已脫產，導致無經費可清運，只好繼續堆置；但一堆就好幾年，部分廢棄物外包裝風化破損或鏽蝕，地方詬病。

「租乎這包死ㄟ。」縣議員黃世芳說，地主得知土地被拿來堆廢棄物，且對方沒錢清，可能得概括承受，且清運費恐破億，簡直嚇壞了，他協助並找環保局全力媒合，總算找到地主能負擔且合法的廢棄物處理廠，花費逾1800萬元完成移除。

環保局表示，地主為善盡責社會責任，事發後持續與縣府配合，提出相關清理計畫，而去年成功協助地主媒合到合適的廢棄物處理廠後，同年5月就展開清運作業，但因廢棄物量體龐大，且種類眾多，歷經8個多月時間，近日總算完成移除。