少繳手續費扣款失敗 高雄男遷怒毆貸款業務判賠24萬

成姓男子因繳貸款本息少繳12元手續費扣款失敗，便遷怒李姓業務主管，並在高雄一間舞廳辱罵毆打對方；李男提告傷害等罪求償62萬多元，成男判刑6月可易科罰金定讞，另須賠逾24萬。

刑事部分，高雄地方法院審理時，成男辯稱沒有丟擲飲料杯及玻璃酒杯、同夥也否認犯行，但法官根據監視器畫面與舞廳主管證詞等，不採信辯詞；審酌成男僅因辦理貸款未一併將轉帳手續費12元存入扣款帳戶，導致扣款失敗等枝微末節小事，且無視李男及承辦人員已一再解釋及說明，就公然侮辱傷害身為主管的李男，據此依傷害罪判處有期徒刑4月，可易科罰金。

二審台灣高等法院高雄分院法官考量成男直至審理最後階段才當庭致歉，但至今卻未賠償李男分毫，改判有期徒刑6月，可易科罰金，不可上訴；2名同夥則從一審無罪改判3個月，可易科罰金，仍可上訴。

民事賠償部分，高雄地院法官經函詢李男任職公司公傷假及特休假是否會扣薪，得到不扣薪資回覆，據此駁回薪資損失請求；李男請求50萬元精神撫慰金部分，法官考量雙方地位、經濟狀況差異，認定20萬元較為適當，再加上醫藥費等，共判賠24萬餘元，可上訴。

判決指出，成男向李男任職公司申辦貸款後，因僅存入應繳納貸款本息新台幣10萬元，未一併存入轉帳手續費12元，導致整筆扣款失敗，成男便認為對方辦事不力，進而心生不滿。

成男民國111年3月11日下午與友人在高雄一間舞廳前巧遇李男，便要求約在對方包廂理論，不料成男等人入內後，卻開始爭執手續費扣款事情，並不顧李男解釋沒有關係，以及對方10多名下屬、客戶、朋友在場，就公然以閩南語髒話辱罵，並丟擲手搖飲杯子、玻璃酒杯等。

李男頭部被砸到後受撕裂傷、右臉擦傷等，被毆打後更請公傷假、特休假治療休養，李男據此向成男提告傷害等罪，並附帶民事求償醫療費、薪資損失、精神撫慰金等，共62萬5975元。