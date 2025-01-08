嘉市議員戴寧繳回431萬助理費 淚求法官給緩刑陪小孩成長

嘉義市無黨籍議員戴寧被控涉詐領助理費，一審認她利用職務上機會詐取財物罪及使公務員登載不實罪判處10年6月，不服上訴，台南高分院上午審理，她哽咽說，2小孩還小，他們也很擔心，希望法官體諒她站在母親立場，陪伴小孩一起長大，從輕量刑並給予緩刑。院方預定2月26日宣判。

戴寧上訴二審後，一改準備程序主張無罪，在原審認定她在陳、郭及邱3人利用職務上機會詐取財物罪及使公務員登載不實罪判處10年6月，她坦承犯罪，並已主動繳回431萬多元不法所得。另原審認定在曾、王2人無罪部分，她則否認犯罪。

戴寧說，身為議員，她承認錯誤，也願擔負責任，她已將實際狀況講出來，也主動繳回431萬多元，之前她所犯下錯誤，希望法官給她一個改過自新的機會。

然而，檢方指出，戴寧上訴理由否認犯行，直到最後才認罪，並非自白。檢方表示，戴寧犯罪事實很長、金額大，犯罪型態非社會所能接受，也沒有情堪憫恕適用，且判決需符合社會期待，請法官做出適當合法的判決，駁回上訴。

檢方也說，一審、二審準備庭沒認罪，甚至採焦土策路，聲請傳喚9位證人作證，唯罪證明確，直至上次改認罪。

戴寧的律師準備簡報，指戴寧在偵查等筆錄中對陳等3人頭助理費部分均「我不知道」，對照戴弟證稱，109年8月父親身體不好，由戴寧自己掌管助理申報事宜，隔年即未再申報，戴並非惡性重大、貪財，未來也沒選舉可能性。