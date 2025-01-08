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婦人醫院洗腎 護理師反接導管 血液未回流體內休克致死

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市林姓婦人在醫院洗腎時，血液透析機管路不順，蔡姓護理師排除狀況時，導管接頭反接未能栓緊，導致林婦血液滲漏到床墊、棉被，未回流體內，出血性休克致死。檢察官認定蔡女涉犯過失致死罪，審酌蔡女無前科、認罪且與家屬和解，處分緩起訴，並應支付公庫3.5萬元。

檢方調查，蔡姓護理師在醫院血液透析室，協助病人執行血液透析治療（洗腎）。林姓婦人每周四固定接受洗腎治療，今年2月29日上午8時許，林婦由兒子陪同到醫院後，由平時照護林婦的詹姓護理師，替林婦安裝洗腎導管。到了上午9時10分左右，血液透析機因管路不順，發出警鳴聲，蔡姓護理師發現異狀前往處理。

檢方指出，蔡女本應注意導管安裝確實接妥、拴緊，卻疏於注意，將導管接頭反接，也未確認接頭是否拴緊就離開，導致林婦血液遭導出後，自未接妥的導管接頭處滲漏，無法再回流林婦體內。

血液透析機因漏血情況，不久又再度發出警鳴聲，詹姓護理師立刻上前查看，發現林婦的床墊、棉被均已沾滿血，馬上通知醫院洗腎室林姓總醫師林進行急救，但林婦在同日9時30分因血液透析管路漏血導致出血性休克，經急救無效死亡。

檢察官偵辦時，蔡女坦承犯行，並與林婦的兒子、詹姓護理師、林姓醫師證述內容大致相符，加上現場、相驗和解剖照片、死者病歷資料、法醫研究所解剖報告書曁鑑定報告書等事證，認定蔡女涉犯過失致死罪。

檢察官審酌蔡女無前科，一時失慮觸法，犯後坦承犯行深表悔悟並與死者家屬達成和解，家屬也同意檢方給蔡女緩起訴，認以緩起訴處分為適當。緩起訴期間為1年，蔡女應於緩起訴處分確定日起3個月內，支付公庫3萬5000元。

林姓婦人在醫院洗腎時，蔡姓護理師將血液透析機導管接頭接反，未能栓緊，導致林婦血液滲漏，休克致死。檢察官認定蔡女涉犯過失致死罪，審酌蔡女無前科、認罪且與家屬和解，處分緩起訴，並應支付公庫3.5萬元。聯合報系資料照片
林姓婦人在醫院洗腎時，蔡姓護理師將血液透析機導管接頭接反，未能栓緊，導致林婦血液滲漏，休克致死。檢察官認定蔡女涉犯過失致死罪，審酌蔡女無前科、認罪且與家屬和解，處分緩起訴，並應支付公庫3.5萬元。聯合報系資料照片

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