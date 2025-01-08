台中婦輾到馬路坑洞慘摔重傷 大里區公所遭判國賠124萬

台中曾姓婦人騎機車輾到坑洞慘摔重傷，臥床需人全天照顧，對大里區公所求償891萬多元，公所辯稱事發前一天才修補因大雨才出現坑洞，法院查當時降雨根本未達無豪大雨等級，考量曾未注意前車狀況本身應負7成責任，判大里區公所國賠她124萬元，可上訴。

曾婦主張，她2022年2月24日早上7點騎車經環中東路六段，路面上有1個長、寬及深各3.1公尺、1.3公尺及10公分的坑洞，她行經時車輛劇烈晃動連人帶車摔落馬路，送醫腦出血、鎖骨骨折，全身多處擦挫傷。

曾婦控訴，大里區公所身為管理機關，未及時修補路面坑洞，顯未盡維護之責，就醫療、看護、不能工作損失及精神撫慰金200萬元，一共向公所求償891萬5930元。

大里區公所抗辯稱，在事發前一天2月23日修補道路，因23日豪雨及重車輾壓已修補的柏油又造成坑洞，公所已盡管理義務而無管理欠缺，不需負國賠責任，也爭執曾婦求償金額、項目等，主張駁回。

台中地院查，2022年2月20日至24日，雖有降雨但尚未達大雨或豪雨等級，區公所辯稱因豪雨造成修補後出現坑洞，不予採信，且若是23日已經修補完善，實在不可能在不到24小時後降雨甚微的情況下，產生H級（長3.1公尺、寬1.3公尺，深10公分）的坑洞，該洞應是更早已存在。

法院認為，區公所未能及時修補，且周遭也無設置警告標誌及護欄，未能使用路人注意該坑洞存在，在道路管理上有欠缺，應負擔國家賠償責任，經計算相關醫療、勞動力減損等，認定曾婦得求償金額為415萬9663元。