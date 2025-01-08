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影／遇到教練還想逃！ 失聯移工想落跑 退休警協助壓制銬回

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導

潮州警分局來義分駐所警員戴自強日前交通稽查時，攔查到一名遭通緝的阮姓越南籍失聯移工，準備將其逮捕時遭到激烈抵抗，正巧來義鄉公所秘書黃進城路過，他是退休的警察小隊長，立即停車加入協助壓制，順利將嫌犯帶回警局。

戴員4日早上8時40分在潮州鎮通潮路段進行交通稽查時，攔查到一名形跡可疑男子，經查為36歲的阮姓越南籍失聯移工，其居留簽證已過期並遭通緝，有7件詐欺、1件偽造文書、1件公共危險共9項前科。

戴員準備將其帶回警局，但遭激烈抵抗，阮嫌的力氣大，雙方拉扯不斷，期間有兩名熱心民眾停車協助壓制，但阮嫌仍不斷掙扎。此時正千前潮州分局退休小隊長黃進城路過，見狀立即停車加入壓制，憑藉其柔道與擒拿專長，成功協助警方將阮嫌控制並上銬，帶回警局偵辦。

黃進城退休前曾擔任警局的常訓助教，專門教導柔道與擒拿技術，退休後現擔任來義鄉公所秘書，不過寶刀未老，身手依然矯健。民眾知道後笑稱，「遇到擒拿專家還想逃！」潮州分局長林明波也感謝他的見義勇為，退休後仍秉持專業協助打擊犯罪。

阮姓越南籍失聯移工被查緝時想落跑，退休的警察小隊長黃進城路過協助員警壓制，順利將嫌犯帶回警局。圖／警方提供
阮姓越南籍失聯移工被查緝時想落跑，退休的警察小隊長黃進城路過協助員警壓制，順利將嫌犯帶回警局。圖／警方提供
阮姓越南籍失聯移工被查緝時想落跑，與員警拉扯。圖／警方提供
阮姓越南籍失聯移工被查緝時想落跑，與員警拉扯。圖／警方提供
阮姓越南籍失聯移工被查緝時想落跑，退休的警察小隊長黃進城路過協助員警壓制，他現為來義鄉公所秘書。圖／警方提供
阮姓越南籍失聯移工被查緝時想落跑，退休的警察小隊長黃進城路過協助員警壓制，他現為來義鄉公所秘書。圖／警方提供

移工 越南 通緝

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