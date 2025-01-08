某電商平台出現盜版桑拿機 消費者受騙求助議員代發聲

年關將近，現在網路購物的比例越來越高，一位楊姓消費者日前在購物平台購買「遠紅外線桑拿機」，廣告業面顯示台灣原廠出貨，但買回家後才發現買到的是中國的劣質產品，台中市議員謝志忠指控不良業者「掛羊頭、賣狗肉」利用網路平台詐欺消費者，台中消保官何怡萱表示，針對這起網購遠紅外線桑拿機爭議 呼籲消費者若遇商品不符規定可提出消費申訴。

台中市議員謝志忠指出，該電商是台灣非常大的一個電子購物平台，竟然會發生這種「掛羊頭、賣狗肉」的情形，因此特別出來提醒消費者，未來在購物平台購買商品時，過程中真的要特別小心，「聽到這個這個的民眾購物被詐騙的案例，其實我蠻驚訝的」，畢竟這位消費者的案例就很離譜，因為民眾買到商品「竟然不是正品？」

謝志忠說，接到陳情的時候非常驚訝，也感到遺憾，盜版的產品不但是中國製，產品樣貌完全不一樣，插頭、電壓更不符合台灣的規定，完全不能使用，還竟敢盜用台灣原廠的檢驗標識識別號碼，明顯就是侵權行為。

楊姓消費者投訴，平常就是該電商的愛用戶，從沒想過會買到假貨，下單「遠紅外線桑拿機」後，一直收不到產品，並向客服反應，他們提供的物流號碼也查詢不到，產品外包裝還有海運的標籤，打開後使用說明書還都是簡體字，規格與圖示完全不一樣，還不能使用。