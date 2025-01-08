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網紅「歷史哥」質疑「翁達瑞」是綠營側翼 陳時奮求償151萬敗訴

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

筆名「翁達瑞」的旅美教授陳時奮批判新竹市長高虹安以新竹棒球場為政治工具，網紅「歷史哥」李易修發文指陳是「流浪教師」、質疑陳是「側翼」，陳向李求償151萬元；台北地院認為，討論因選手受傷而起，李沒侵權，判陳敗訴。可上訴。

陳時奮主張，李易修2023年8月28日在Youtube網路節目「寰宇一把抓」陳述「今天翁達瑞已經怎樣，就像以前柯文哲有講過一句話，大家記得嗎，這狗咬尾巴尾巴咬狗，尾巴掉到地上還會自己搖，它這個，它已經變成一種側翼當中…」。

陳時奮主張，李指「一個美國教授，用筆名行走天下，然後還可以得到綠媒，某一些大媒體的，他們資深當家主播的專訪…翁達瑞才是製造業」、「他其實是個流浪北美的教師，他就是個流浪教師…」，而他是現任美國西華盛頓大學薪水最高的專職教授，李的言論造成他的名譽受損，提告求償。

李易修辯稱，「流浪教師」是中性用語，他單純就教職客觀狀態作描述，且是涉及公共議題討論，陳時奮如果認為造成他名譽的嚴重損害，要具體說明損害的是什麼。

李易修說，他認為陳時奮不像旅美教授，還有一個原因是有正經教職、專任教師的人，會將時間奉獻於學術研究、出產學術論文、為學生授課解惑都嫌不夠「豈可能還有閒暇時間能上節目、投書媒體？」才針對陳提出評論。

法官認為，陳時奮、李易修爭執的起因，是對於職棒選手張祐銘、劉基鴻、林哲瑄陸續在新竹棒球場比賽時因奮力防守受傷，而且，是陳先指控高虹安把棒球場當成政爭工具，又質疑高在追殺前市長林智堅，李才會發文回應，李發文屬適當評論，未逾越合理範圍。

判決書說，李易修對陳時奮的終身教職提出質疑，沒有侵害陳的名譽權可言，陳主張李應為侵權言論賠償151萬元等為無理由，駁回陳請求。

旅美教授陳時奮。圖／聯合報系資料照片
旅美教授陳時奮。圖／聯合報系資料照片
YouTuber「歷史哥」李易修。圖／聯合報系資料照片
YouTuber「歷史哥」李易修。圖／聯合報系資料照片

教師 陳時奮

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