快訊

三星座今年財運爆棚！雙子意外財滾滾來、「他」業績獎金數到手軟

旅客注意！專家點名南韓這座機場也危險 跑道更短、水泥牆加鳥擊頻傳

饗饗疑食物中毒不甩停業處分照收客 北市衛局開鍘重罰300萬

聽新聞
0:00 / 0:00

網紅5寶媽虐死2歲童 求交保顧孩子法官怕她做傻事不准

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄宋姓女子受託照顧2歲陳姓男童，卻於去年6月涉嫌施虐害死陳童，被橋頭地檢署依傷害致死罪起訴，宋女育有5子，還是知名育兒網紅，她涉案後被羈押至今，希望交保賠償陳童家屬，但法官發現她於看守所曾有自殘行為，擔憂她有其他手段逃避追訴，裁定續押2個月。

宋女與軍職丈夫育有5子，以五寶媽身分在臉書經營粉絲頁，分享一家人的生活與教育理念，每篇文章末段都還會分享經文，塑造愛心形象。

陳父相信宋女育兒經驗豐富，才於喪妻後將愛子交給宋女照顧，並於去年2月底與宋女商量，兩人便至戶政將陳童委託宋女監護照顧，由宋擔綱母親角色，全天照顧陳童。

去年6月6日下午4時許，陳童被送往國軍醫院急救，但經院方搶救後，當天晚間7時許仍宣告不治，因陳童身上有多處新、舊傷，院方懷疑他生前遭虐，隨即啟動兒虐調查，由檢警介入偵辦。

檢方相驗時，發現陳童身上有15處新舊傷，其中7處是棍棒、鞋拔導致，且解剖發現，他顱骨骨折併大量硬腦膜上腔出血，當時送醫時腦部出血已達170毫升，幾乎被虐到體無完膚。

檢警事後通知陳父到案，因陳童都由宋女照顧，便鎖定是宋女施虐，查扣宋女家中監視器，她施虐過程全被鏡頭拍下，因罪證確鑿，複訊後將宋女聲押獲准。

檢方調查，宋女多次拿鞋拔朝陳童腿部、頭部、臀部毆打，若陳童不吃飯，她則會大力按捏陳童大腿，有次因孩子沒將家裡整理乾淨，她將陳童當情緒出口，將陳拉出嬰兒床後從成人肩膀高位置往地面重摔。

甚至因為陳童哭鬧就推去撞牆，導致陳童後腦撞牆後跌倒，卻又將他抓起，以臉部朝下方式，將男童舉至腰部高度重摔至澡盆內，導致陳童身體癱軟和嘔吐。

橋檢歷經4個月調查，認定宋女惡行重大，依成年人傷害幼童致死罪嫌將他起訴，並建請法官從重量刑，宋移審後續押，全案將採國民法官審理。

因羈押期滿，橋頭地院召開延押庭，宋女稱她還有子女需要媽媽照顧，希望能夠交保返家，並讓她有機會賠償陳童家屬。

但法官發現，她曾於看守所內自殘，恐有以極端方式逃避刑事追訴傾向，是有相當理由認宋女有逃亡之虞，裁定延押2個月。

※ 提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線

網紅5寶媽虐死2歲童，求交保顧孩子法官怕她做傻事不准。(圖／AI生成)
網紅5寶媽虐死2歲童，求交保顧孩子法官怕她做傻事不准。(圖／AI生成)

育兒

延伸閱讀

饗饗疑爆出食安問題 網紅艾瑞絲曝曾在同集團其他餐廳「食物中毒」經歷

邱軍在看守所度過第一晚 早餐黑糖饅頭和豆漿

百萬網紅劈腿多女 被控10分鐘2度指侵女甜點師下場曝光

世紀騙局？PayPal優惠搜尋服務Honey遭爆欺瞞消費者還竊取網紅業配佣金

相關新聞

嘉市議員戴寧繳回431萬助理費 淚求法官給緩刑陪小孩成長

嘉義市無黨籍議員戴寧被控涉詐領助理費，一審認她利用職務上機會詐取財物罪及使公務員登載不實罪判處10年6月，不服上訴，台南...

婦人醫院洗腎 護理師反接導管 血液未回流體內休克致死

基隆市林姓婦人在醫院洗腎時，血液透析機管路不順，蔡姓護理師排除狀況時，導管接頭反接未能栓緊，導致林婦血液滲漏到床墊、棉被...

影／遇到教練還想逃！ 失聯移工想落跑 退休警協助壓制銬回

潮州警分局來義分駐所警員戴自強日前交通稽查時，攔查到一名遭通緝的阮姓越南籍失聯移工，準備將其逮捕時遭到激烈抵抗，正巧來義...

某電商平台出現盜版桑拿機 消費者受騙求助議員代發聲

年關將近，現在網路購物的比例越來越高，一位楊姓消費者日前在購物平台購買「遠紅外線桑拿機」，廣告業面顯示台灣原廠出貨，但買...

網紅「歷史哥」質疑「翁達瑞」是綠營側翼 陳時奮求償151萬敗訴

筆名「翁達瑞」的旅美教授陳時奮批判新竹市長高虹安以新竹棒球場為政治工具，網紅「歷史哥」李易修發文指陳是「流浪教師」、質疑...

網紅5寶媽虐死2歲童 求交保顧孩子法官怕她做傻事不准

高雄宋姓女子受託照顧2歲陳姓男童，卻於去年6月涉嫌施虐害死陳童，被橋頭地檢署依傷害致死罪起訴，宋女育有5子，還是知名育兒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。