網紅5寶媽虐死2歲童 求交保顧孩子法官怕她做傻事不准

高雄宋姓女子受託照顧2歲陳姓男童，卻於去年6月涉嫌施虐害死陳童，被橋頭地檢署依傷害致死罪起訴，宋女育有5子，還是知名育兒網紅，她涉案後被羈押至今，希望交保賠償陳童家屬，但法官發現她於看守所曾有自殘行為，擔憂她有其他手段逃避追訴，裁定續押2個月。

宋女與軍職丈夫育有5子，以五寶媽身分在臉書經營粉絲頁，分享一家人的生活與教育理念，每篇文章末段都還會分享經文，塑造愛心形象。

陳父相信宋女育兒經驗豐富，才於喪妻後將愛子交給宋女照顧，並於去年2月底與宋女商量，兩人便至戶政將陳童委託宋女監護照顧，由宋擔綱母親角色，全天照顧陳童。

去年6月6日下午4時許，陳童被送往國軍醫院急救，但經院方搶救後，當天晚間7時許仍宣告不治，因陳童身上有多處新、舊傷，院方懷疑他生前遭虐，隨即啟動兒虐調查，由檢警介入偵辦。

檢方相驗時，發現陳童身上有15處新舊傷，其中7處是棍棒、鞋拔導致，且解剖發現，他顱骨骨折併大量硬腦膜上腔出血，當時送醫時腦部出血已達170毫升，幾乎被虐到體無完膚。

檢警事後通知陳父到案，因陳童都由宋女照顧，便鎖定是宋女施虐，查扣宋女家中監視器，她施虐過程全被鏡頭拍下，因罪證確鑿，複訊後將宋女聲押獲准。

檢方調查，宋女多次拿鞋拔朝陳童腿部、頭部、臀部毆打，若陳童不吃飯，她則會大力按捏陳童大腿，有次因孩子沒將家裡整理乾淨，她將陳童當情緒出口，將陳拉出嬰兒床後從成人肩膀高位置往地面重摔。

甚至因為陳童哭鬧就推去撞牆，導致陳童後腦撞牆後跌倒，卻又將他抓起，以臉部朝下方式，將男童舉至腰部高度重摔至澡盆內，導致陳童身體癱軟和嘔吐。

橋檢歷經4個月調查，認定宋女惡行重大，依成年人傷害幼童致死罪嫌將他起訴，並建請法官從重量刑，宋移審後續押，全案將採國民法官審理。

因羈押期滿，橋頭地院召開延押庭，宋女稱她還有子女需要媽媽照顧，希望能夠交保返家，並讓她有機會賠償陳童家屬。

但法官發現，她曾於看守所內自殘，恐有以極端方式逃避刑事追訴傾向，是有相當理由認宋女有逃亡之虞，裁定延押2個月。