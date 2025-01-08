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高虹安與陳時奮誣告案二審明開庭 案件發展牽動市長職務

聯合報／ 記者黃羿馨王駿杰／新竹即時報導

筆名翁達瑞的旅美教授陳時奮因論文案遭新竹市長高虹安提告誹謗，陳時奮後又對高虹安提出誣告，一審台北地院判高虹安敗訴，高虹安上訴後，明天上午9點30分將於高院開庭二審。陳時奮強調不會隱忍政治人物的濫訴；高虹安目前無特別表示。

高虹安助理費官司一審遭判7年4月，目前停職中，若二審獲無罪可復職重回政治舞台，但高等法院二審決定停審聲請釋憲，判決確定恐遙遙無期，但高虹安另與陳時奮的誣告罪因案情單純，恐早一步牽動其市長職務，官司發展格外引人注目。

陳時奮緊追高虹安的博士論文有無抄襲，2021年10月起在臉書多次揭發，高虹安為此控告陳時奮加重誹謗罪，但陳時奮獲不起訴處分，陳時奮認為高虹安明知學歷不實興訟，自訴高虹安犯誣告罪。

陳時奮昨天在臉書指出，他這次返台就是為了出席誣告案的上訴庭，針對他揭發的論文抄襲與侵權事實，高虹安並未公開辯駁。未料在6個月的追訴期限過後，高虹安竟然到北檢提告誹謗，且高提告前已獲得民眾黨提名參選新竹市長。

陳時奮表示，高虹安與他的官司已纏訟2年多，為了出庭多次往返美國與台灣，對他是很大的精神負擔。北院的判決出爐後，他曾規勸高虹安認錯道歉、早日入監服刑，或許可獲得提早假釋的機會，但一如預期高虹安上訴，因此他這次返台，就是為了在高院與高虹安二度對陣。

陳時奮強調，高虹安誣告他的案子相對單純，判決定讞的時程應會早於貪汙案，「不論如何，我會盡全力打贏這起誣告案的二審。如果高虹安還要上訴三審，我也會奉陪到底。」

對於誣告案相關回應，高虹安目前無特別表示。

陳時奮與高虹安誣告案明天將於高院開庭二審，陳時奮強調不會隱忍政治人物的濫訴。圖／報系資料照
陳時奮與高虹安誣告案明天將於高院開庭二審，陳時奮強調不會隱忍政治人物的濫訴。圖／報系資料照
陳時奮與高虹安誣告案明天將於高院開庭二審，高虹安目前無特別表示。圖／報系資料照
陳時奮與高虹安誣告案明天將於高院開庭二審，高虹安目前無特別表示。圖／報系資料照
筆名翁達瑞的旅美教授陳時奮因論文案遭新竹市長高虹安提告誹謗，陳時奮後又對高虹安提出誣告，一審台北地院判高虹安敗訴，高虹安上訴後，明天上午9點30分將於高院開庭二審。圖／取自陳時奮臉書
筆名翁達瑞的旅美教授陳時奮因論文案遭新竹市長高虹安提告誹謗，陳時奮後又對高虹安提出誣告，一審台北地院判高虹安敗訴，高虹安上訴後，明天上午9點30分將於高院開庭二審。圖／取自陳時奮臉書

陳時奮 高虹安

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