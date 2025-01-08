全國最多！台中微電車新制上路 違停下場曝光

微型電動二輪車（簡稱微電車）11月30日起掛牌上路，台中市掛牌數全國最多，為改善微電車亂停車亂象，台中市移置保管妨礙道路交通微型電動二輪車自治條例上路，違停可依法拖吊移置保管，交通局呼籲車主勿圖一時方便，荷包失血。

交通部公路局台中區監理所統計，截至去年11月26日，全國微電車掛牌登記數量25萬1445輛，台中達3萬2050輛，全國最多。

交通局長葉昭甫說，交通部2022年底完成修法後，將「電動自行車」納管並更名為「微型電動二輪車」，且須完成登記、領用、懸掛牌照後才能於道路行駛，針對納管、納保作業，2022年11月29日以前出廠已使用中的微電動車，給予2年領牌緩衝期限，去年11月29日期滿，道路交通管理處罰條例將微電車納管登記領牌，並自去年11月30日執法處罰。

葉昭甫指出，為保障用路人安全，把關道路安全，微電車妨礙道路交通的情形隨之而生，台中市制定自治條例，經市議會審議通過，今年1月2日上路，提供移置保管的法源依據，民眾勿再視為「電動自行車」，已掛牌的微電車違規停放影響交通，市府即會執行移置保管。

交通局提醒，依道路交通管理處罰條例，微電車在今年11月29日以前，必須審驗合格後至監理機登記、領用、懸掛牌照，並投保強制險後始得行駛道路，違者車主最高可罰3600元，禁止其行駛並移置保管。騎乘已掛牌微電車須滿14歲及配戴合格安全帽，並且不可載人、載貨。