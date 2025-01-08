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台中男勤美誠品潑18公升柴油要縱火 釀1262本書遭波及

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中王姓男子情緒不穩買了2桶共18公升柴油，跑到人潮聚集的勤美誠品書店潑油、企圖用打火機引燃，商場民眾一度恐慌躲避，所幸被保全制伏才未釀災，但柴油波及1262本書害誠品財損73萬元；法院依放火未遂罪判他1年10月，緩刑5年，命定期受治療，可上訴。

檢警調查，王男2024年4月13日晚上到加油站買了2桶各9公升的柴油，17日下午2點多背包裝著2桶油到勤美誠品商場，直接搭手扶梯到3樓誠品書店，不顧當時下午書店內民眾聚集，竟直接朝書架、桌面及地板潑油。

王還拿打火機要往地面柴油點果，但因打火機燙手一度失敗，他再以手中布料企圖引燃，所幸被商場2名保全制伏才未釀嚴重災害，經統計現場共1262本書被波及，連同書架、地板等，損失達73萬多元，經誠品公司提告。

台中地院將王男送精神鑑定，結果認定其行為時受精神影響，依其辨識而行為能力較一般人顯著降低，且王因剛發病，缺乏病識感，之前也拒絕就醫，若往後不能定期就醫有再犯可能，而王年紀輕，未必需要長期住院，建議以門診、輔以必要住院治療方式。

中院審理時，王男坦承不諱，並有扣案油桶、買油明細及現場監視器畫面等可佐，考量王經專業鑑定，辨識而行為能力較一般人顯著降低，依刑法第19條予以減刑。

法院審酌，王男在誠品書店放火未遂，但釀店家73萬多元財損，所幸被保全制伏才未釀災，審酌他的行為社會有危害，為保能導正偏差，依放火燒燬現有人所在建築物未遂罪判他1年10月，緩刑5年。

法院也命王男依檢察官指示，定期至身心科專科醫師門診就診，按醫囑接受治療，並陳報醫囑及就診資料，緩刑期間付保護管束。

王男帶18公升柴油到勤美誠品3樓書店潑灑企圖縱火。圖／報系資料照
王男帶18公升柴油到勤美誠品3樓書店潑灑企圖縱火。圖／報系資料照
王男帶2桶共18公升柴油到勤美誠品3樓書店潑灑企圖縱火。圖／報系資料照
王男帶2桶共18公升柴油到勤美誠品3樓書店潑灑企圖縱火。圖／報系資料照

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