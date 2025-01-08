大安森林公園旁10坪地賣「這個價」 抵建設公司後代欠的2億
虹邦建設已故創辦人黃尚權後代欠2億元遺產稅，法務部行政執行署台北分署昨拍賣其位於台北市大安森林公園旁「虹邦國際大廈」10.71坪的土地持分，後來由台北國稅局聲明承受底價8370萬元的土地抵償欠稅，換算土地每坪單價780萬元。
行政執行署表示，昨天全國聯合拍賣會總拍定金高達1億9343萬9342元，不動產部分拍定含承受部分的金額是1億9016萬8324元。
據調查，黃尚權的繼承人所擁有的「虹邦國際大廈」10.71坪持分土地，因本設定有高額抵押權，導致無法順利拍出，台北分署協調台北國稅局提起確認債權不存在之訴獲勝訴，經塗銷抵押權再行公開拍賣。
台北分署昨進行10.71坪土地的第4度拍賣，還是流標，據表示，買家之所以觀望，可能與該棟大樓屋齡已老舊、超過40年有關，第2個原因則是土地坪數並不大，整合開發難度高，才會乏人問津。
不過，這塊精華中的精華的「方寸之地」，最後由移送機關即台北國稅局聲明承受拍賣底價8370萬元的土地以抵償義務人欠稅，換算每坪土地的單價是780萬元。
行政執行署表示，台中市1名民眾因積欠綜合所得稅、使用牌照稅、健保費、勞保費、汽車燃料使用費、國道通行費及交通罰單，位於北屯區三段的4層樓建物及土地遭查封，台中分署第3度拍賣已拍出金額1752萬998元。
另外，高雄分署受囑託拍賣詐騙集團名下的高雄市鳥松區林內段的2筆土地，拍定金額1438萬8000元，台中分署則賣出虛擬貨幣泰達幣、彰化分署賣出BMW轎車和挖土機等。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言