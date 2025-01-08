快訊

川普威脅丹麥：不賣格陵蘭將面對高額關稅

不滿足於川普政府 馬斯克把干政觸角伸向英、德、加

情侶逛夜市起口角大鬧無辜店家 老闆勸阻無效氣到亮刀

花4萬元召妓拍性交片賣「創意私房」 超商店員判賠出爐

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

超商店員陳宗駿在「創意私房論壇」販賣與女子性交易影像，另與經營「觸感論壇」的2名男子合賣影片被害人提告求償。台北地院審理，判陳賠償120萬元給被害人，另2名男子應 在120萬元內負起連帶賠償60萬元責任。可上訴。

陳宗駿是台北地檢署一波偵查、起訴「創意私房論壇」一審判刑刑度最重的被告，同案另有小學老師、警察犯案；合議庭判陳有期徒刑17年，不過，陳在二審時與被害人達成和解，高院撤銷改判陳有期徒刑12年。

陳宗駿因性侵害案即將入監服刑，想利用服刑前賺取大量金錢，他利用召妓、偷拍性交易影片販售給由綽號「老馬」經營的「創意私房論壇」牟利，先約出被害人以4萬元性交易，再拍下性愛過程，雖允諾影片供個人欣賞，卻上傳至「創意私房論壇」販售。

法院認為，陳宗駿的行為導致被害人精神上極大痛苦，且影片至今仍在網上流傳，審結判陳應賠償120萬元給被害人，合謀賣性影片的另2名男子也應負民事責任。

圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影

創意私房 影片 被害人

延伸閱讀

北美館研究助理梁恩睿性侵4童拍性交片 懲戒法院下重手：免職

捷警小隊長遭女兒控性侵 檢依權勢性交等348罪起訴

PO文稱陳時奮「不要臉的髒東西」 黃光芹判賠5萬元

超商店員追13歲小女友嘗禁果 判刑1年半

相關新聞

父逝不奔喪在新加坡「玩到頭七前1天」 富2代獨子4地2房遺產剩1半

古語有云「父母在，不遠遊」，但這名富二代兒子出國遊玩到父親病逝都沒有立即歸來，結果有報應了！台灣彰化大村1名富翁擁有4筆土地和2間房屋等豐厚財產，生前疑似打算死後將遺產交由兒子繼承，唯他其後病危時，富二代兒子卻仍然在新加坡遊玩，沒有立即趕返；反觀當時住在台東的同父異母大女兒得知父親病危消息，立即趕到病父身邊照顧。其後富翁病逝，大女兒協助處理其身後事，而弟弟則玩到爸爸「頭七」前1天（即逝世後第6天）才返台。

花4萬元召妓拍性交片賣「創意私房」 超商店員判賠出爐

超商店員陳宗駿在「創意私房論壇」販賣與女子性交易影像，另與經營「觸感論壇」的2名男子合賣影片，被害人提告求償。台北地院審...

台南男無照騎車載母親 車禍肇事反害死她 胞弟求情改判6月

陳姓男子前年10月底無照騎機車搭載母親，沿台南將軍區南25線由東往西行駛，經交岔路口時未打方向燈右轉，王姓男子駕車同向自...

糾眾打瞎左眼 秀水鄉代主席判5年

彰化縣秀水鄉代會主席蔣憲忠，三年前涉夥同四名男子涉及鄉內一家小吃部槍擊鬥毆，造成周姓男子左眼球爆裂掉出，另兩男頭破血流、...

服刑逾3個月 可申請外役監

「星二代」易寶宏犯下夜店殺警案入獄，後獲調外役監服刑，引發輿論沸騰，當時立法院修法加嚴遴選門檻，至少要服刑逾三分之一刑期...

林俊廷接任司法院民事廳廳長 曾感慨「司法被所有政治人物凌虐」

司法院民事廳廳長一職懸缺，司法院今核發派令，由台灣高等法院法官林俊廷接任，定2月24日就任。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。