台南男無照騎車載母親 車禍肇事反害死她 胞弟求情改判6月

陳姓男子前年10月底無照騎機車搭載母親，沿台南將軍區南25線由東往西行駛，經交岔路口時未打方向燈右轉，王姓男子駕車同向自後方駛至，疏未注意車前狀況及減速慢行煞避不及，致母子人車倒地，陳母傷重不治，陳及王犯過失致死各處8、6月，陳弟為哥哥求情，二審改判6月。

前年10月29日下午4時許，王車自後撞擊陳所駕機車，致陳母子人車倒地，陳右足及小腿擦挫傷，陳母急性呼吸窘迫症候群併多重器官衰竭、出血性休克、右小腿嚴重壓挫傷合併開放性粉碎性骨折及神經血管斷裂等，經送醫急救，仍因右小腿嚴重損傷經截肢、多重器官衰竭，3天後不治。

警方調查，肇事主因為陳駕車轉彎時未打方向燈任意右轉所導致，但王駕車至閃光黃燈路口時也未減速慢行及注意車前狀況，也具有過失。檢察官囑託台南市車輛行車事故鑑定委員會鑑定，也認陳為肇事主因，王為肇事次因。

因此，一審認陳未領有駕駛執照駕車，而犯過失致人於死罪處8月；王犯過失致人於死罪處6月，可易科罰金。

陳不服上訴二審，指出於一片孝心，想載母親出去玩，卻一時不慎，發生車禍，造成母親死於這場車禍。他說，雖然事後已獲得家人的諒解，但自己到現在還是非常自責及愧疚，希望能從輕量刑，宣告得易科罰金之刑，讓他有自新的機會，有更多時間去彌補過錯及陪伴家人。

陳的弟弟也到庭為哥哥求情，他說，因母親喜歡住鄉下，哥哥基於孝心，回鄉下與母親同住，哥哥是想說載母親到附近走走，看一些廟會活動，沒想到回來時，發生意外，他跟太太都願原諒哥哥，家族中的叔伯、阿姨等長輩也都選擇原諒。

他也說，我們不希望哥哥入監，母親已經過世，哥哥又被關，對整個家族來說太殘酷，也於心不忍。哥哥有輕度智能障礙，理解能力不好，因此考駕照考好幾次都考不過。

台南高分院審酌，陳駕車行駛於道路，本應遵守道路交通安全規則，審慎從事，以維護自身及他人生命身體安全，竟未遵守相關交通規則而肇事，造成被害人死亡無可回復結果，且是該車禍肇事主因，違規情節及所生損害均重大。