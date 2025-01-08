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父逝不奔喪在新加坡「玩到頭七前1天」 富2代獨子4地2房遺產剩1半

香港01／ 撰文：田中貴

彰化大村1名富翁擁有4筆土地和2間房屋等豐厚財產，生前疑似打算死後將遺產交由兒子繼承，唯他其後病危時，富二代兒子卻仍然在新加坡遊玩，沒有立即趕返。胞姊決定打官司，法官經審理後，認為女方沒有喪失繼承權，判定姊弟可平分父親的遺產。 示意圖／ingimage
彰化大村1名富翁擁有4筆土地和2間房屋等豐厚財產，生前疑似打算死後將遺產交由兒子繼承，唯他其後病危時，富二代兒子卻仍然在新加坡遊玩，沒有立即趕返。胞姊決定打官司，法官經審理後，認為女方沒有喪失繼承權，判定姊弟可平分父親的遺產。 示意圖／ingimage
古語有云「父母在，不遠遊」，但這名富二代兒子出國遊玩到父親病逝都沒有立即歸來，結果有報應了！台灣彰化大村1名富翁擁有4筆土地和2間房屋等豐厚財產，生前疑似打算死後將遺產交由兒子繼承，唯他其後病危時，富二代兒子卻仍然在新加坡遊玩，沒有立即趕返；反觀當時住在台東的同父異母大女兒得知父親病危消息，立即趕到病父身邊照顧。其後富翁病逝，大女兒協助處理其身後事，而弟弟則玩到爸爸「頭七」前1天（即逝世後第6天）才返台。

胞姊原本無意與弟爭產，但最終仍決定打官司。法官經審理後，認為女方沒有喪失繼承權，判定姊弟可平分父親的遺產。

富翁病危期間長女趕至照顧

富翁的大女兒在庭上供稱，父母在其2個月大時便離婚，她平時透過電話和通訊程式向賴姓父親問好，父親其後再婚育兒，長住在彰化大村。當她得悉父親病危，由台東趕到大村照顧，相反同父異母的弟弟在父親臨終前仍在新加坡遊玩，直到辦頭七前1天才返台，她本身無意爭奪遺產，最終改變主意決定打官司。

富二代稱父親曾抱怨「女兒不孝」

同父異母的弟弟則指出，父親生前多次向友人抱怨「女兒不孝」，開刀前夕在電腦自行書寫遺囑，寫明讓女兒喪失繼承權，更形容姊姊無情無義，令到父親感到痛苦，構成民法第1145條第5款，自動喪失繼承權。弟弟同時安排伯父和姑姑作證，聲稱父親無意讓姊姊繼承遺產。

曾指父親即將離世 催促弟弟急返台

法官檢視姊姊和醫護人員及弟弟的LINE對話，內容提及父親即將離世、催促弟弟在父親頭七前返台等內容，法官認為賴翁在電腦書寫的的遺囑沒有簽名和記載書寫日期，不符合民法第1189條，無法認定是否合法有效遺囑，而伯父和姑姑的口供亦不足以證明姊姊喪失繼承權，因此判姊弟可平分父親的遺產。

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文章授權轉載自《香港01》

台東 富二代 彰化 離婚

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