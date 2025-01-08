服刑逾3個月 可申請外役監

立法院三讀通過修正外役監條例，將現行監獄受刑人的外役監遴選積極資格適度放寬。 示意圖。圖／聯合報系資料照片

「星二代」易寶宏犯下夜店殺警案入獄，後獲調外役監服刑，引發輿論沸騰，當時立法院修法加嚴遴選門檻，至少要服刑逾三分之一刑期，累犯要逾二分之一刑期。不過立法院昨天三讀通過修正外役監條例，將現行監獄受刑人的外役監遴選積極資格適度放寬。

三讀條文放寬各監獄受刑人外役監遴選積極資格，將「受徒刑之執行，有期徒刑逾三分之一、累犯逾二分之一」，修改成「受有期徒刑之執行逾三個月」；並將有悛悔實據且「一年內符合陳報假釋法定刑期」，放寬成三年。

易寶宏案二○二三年引發關注，當年立院修法將外役監條例中有關受刑人遴選門檻從「受有期徒刑之執行逾二個月」，修改為「有期徒刑逾三分之一、累犯逾二分之一」，並刪除以累進處遇級別作為遴選條件規定，改為「有悛悔實據且一年內符合陳報假釋法定刑期」，且必須在監行狀善良、適於外役作業且無危害公共秩序、社會安全之虞。

立院本會期，國民黨立委陳玉珍、徐巧芯及民進黨立委王世堅均提出外役監條例修正草案，其中陳、王兩人所提版本為放寬遴選標準，立法院司法及法制委員會討論過程中，法務部希望維持現行條文，不過經在場立委討論後，按陳玉珍提案版本通過，全案不須交由黨團協商。

全案昨在立法院會處理時，在場立委並未提出異議，因此三讀通過。

陳玉珍提案說明指出，外役監條例第四條於二○二三年七月卅一日修正施行後，所定積極遴選條件過於嚴格，以致合乎此積極要件得以遴選至外役監的受刑人大量減少，使得各外役監收容的受刑人遽減，造成外役監舍房閒置，一般監所卻人滿為患，因此提案修法，將現行監獄受刑人外役監遴選積極資格適度放寬。