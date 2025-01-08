糾眾打瞎左眼 秀水鄉代主席判5年

彰化縣秀水鄉代會主席蔣憲忠，三年前涉夥同四名男子涉及鄉內一家小吃部槍擊鬥毆，造成周姓男子左眼球爆裂掉出，另兩男頭破血流、骨折。彰化地方法院依致重傷害等罪嫌，判蔣男有期徒刑五年，另四人分判四年五月至四年六月。可上訴。

蔣憲忠曾在庭訊時表示「我是被迫防衛」，起訴時對外稱「我才是最大的受害者」，事後雙方達成和解。昨未對一審判刑回應。

判決指出，蔣憲忠二○二二年七月八日晚間走到住處附近有女侍小吃部，和周姓、潘姓、徐姓等三人聚會，發生口角爭執後，蔣召集年齡廿六至卅三歲的四名陳姓男子到場，把周男等三人圍困在包廂裡徒手毆打，雙方爆發互毆和推擠。

隨後蔣到ＫＴＶ櫃台拿水果刀和菜刀，恫嚇周男等人不要走，再回住處拿裝有空包彈的槍枝返回小吃店，持槍踹破包廂木門，朝天花板開二槍示威，下令「看到人就打」。

四名陳男分持鐵棍、棍棒施暴五至十分鐘，三名被害人被打到頭破血流、骨折，其中周男左眼被打到眼球破裂、水晶體掉出、視網膜剝離，醫療後仍失明。蔣在庭訊時聲稱，拿槍開槍只是想控制場面，有二名陳男則證稱，蔣拿刀跟對方互嗆。

彰化地方法院認為全案起因蔣憲忠於席間與周男等人口角爭執，蔣未思理性解決紛爭，反而召來陳姓等四男並發生兩次衝突，蔣是指示毆打對方的主謀，蔣憲忠犯罪參與程度較其餘被告嚴重。蔣等五人雖願與周等三人調解賠償，並已與潘男達成和解與賠款，但難認蔣和四名陳男已真心悔悟，依法判刑。