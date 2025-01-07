快訊

台中市長布局開跑！最新民調藍營領先 綠營黨內他最被看好

饗饗信義店疑食物中毒！9人就醫「共食食材曝」 北市衛生局要求停業

獨／仙人再來指路？台積電鉅額交易驚見1,189.04元新天價

經驗傳承 新北檢編撰國民法官法辦案手冊

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

新北地檢署自國民法官法施行迄今，以45件的案件數居全國地檢署之冠，負責偵辦和公訴蒞庭的檢察官更廣受好評，新北檢因此在國民法官法施行2週年之際，集全署之力編撰出一本國民法官法辦案手冊，希望能傳承經驗，並因應明年1月1日起，第二階段擴大十年以上重罪適用國民法官法審理的新挑戰。

今天的國民法官法辦案手冊發表會，由新北檢檢察長余麗貞主持，法務部則由前檢察長、政務次長徐錫祥蒞臨指導，並邀請前最高檢察署檢察官陳瑞仁擔任貴賓。院方也有司法院調辦事法官廖晉賦、新北地院審判長黃志中等人出席。

徐錫祥致辭時讚許新北檢，在檢察長余麗貞親力親為領導下，建立了偵查中精神鑑定、量刑調查等創新制度，在法庭上呈現出檢察官團隊堅若磐石、團結一致的優異表現。

即將卸任檢察長一職的余麗貞則表示，新北檢在國法案件的偵查蒐證、公訴蒞庭表現備受肯定，讓她備感驕傲，深覺相關國法案件的偵訴銜接、量刑蒐證、司法精神鑑定等辦案經驗應留下紀錄。

因此她帶領團隊編撰辦案手冊，以利經驗傳承，供所有檢察官辦案參考。另一方面也藉由辦案手冊拋磚引玉，期盼各界共同交流國民法官法相關議題，以完善偵審程序，為擴大國法案件適用作好準備。

新北檢在國民法官法施行2週年之際，編撰出國民法官法辦案手冊，希望能傳承相關經驗。圖／新北檢提供
新北檢在國民法官法施行2週年之際，編撰出國民法官法辦案手冊，希望能傳承相關經驗。圖／新北檢提供
新北檢在國民法官法施行2週年之際，編撰出國民法官法辦案手冊，希望能傳承相關經驗。圖／新北檢提供
新北檢在國民法官法施行2週年之際，編撰出國民法官法辦案手冊，希望能傳承相關經驗。圖／新北檢提供

國民法官 新北 檢察官

延伸閱讀

中籤國民法官！他收法院掛號信嚇壞 眾人羨慕：有錢有公假當然去

相關新聞

林俊廷接任司法院民事廳廳長 曾感慨「司法被所有政治人物凌虐」

司法院民事廳廳長一職懸缺，司法院今核發派令，由台灣高等法院法官林俊廷接任，定2月24日就任。

男騎士與林業署員工發生車禍死亡 父提國賠被駁回

林業署嘉義分署員工高姓男子前年公務期間駕車於台3線違規迴轉，與機車騎士劉姓男子發生車禍，劉男不治，劉父請求國賠，嘉義地院...

立院三讀修正外役監條例 放寬遴選積極資格

立法院會今天三讀通過修正外役監條例，放寬現行監獄受刑人外役監遴選積極資格，將有期徒刑逾三分之一、累犯逾二分之一，修改成「...

英瑞掏空案董座翁文鍾二審獲緩刑 法官：與投保中心達成調解

汽車水箱製造商英瑞公司董事長翁文鍾因營運狀況不佳，導致股價持續下跌，涉嫌於2019、2020年間操縱股價，且涉內線交易大...

大叔假冒工廠老闆騙財騙色「剝皮」 單身4越南女遭詐百萬

劉姓、高姓男子涉嫌組車手集團，以假投資、假交友向13人騙走4千多萬元，其中4名越南籍女子遭假冒工廠老闆的張姓男子約會「剝...

台南男欠繳稅罰125筆逾13萬元 出租土地被查封才繳清

台南54歲周姓男子未依規定繳交停車費、通行費等，經市府交通局裁罰118張罰單共計10萬1600元外，欠繳牌照稅、公路法罰...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。