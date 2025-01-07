經驗傳承 新北檢編撰國民法官法辦案手冊

新北地檢署自國民法官法施行迄今，以45件的案件數居全國地檢署之冠，負責偵辦和公訴蒞庭的檢察官更廣受好評，新北檢因此在國民法官法施行2週年之際，集全署之力編撰出一本國民法官法辦案手冊，希望能傳承經驗，並因應明年1月1日起，第二階段擴大十年以上重罪適用國民法官法審理的新挑戰。

今天的國民法官法辦案手冊發表會，由新北檢檢察長余麗貞主持，法務部則由前檢察長、政務次長徐錫祥蒞臨指導，並邀請前最高檢察署檢察官陳瑞仁擔任貴賓。院方也有司法院調辦事法官廖晉賦、新北地院審判長黃志中等人出席。

徐錫祥致辭時讚許新北檢，在檢察長余麗貞親力親為領導下，建立了偵查中精神鑑定、量刑調查等創新制度，在法庭上呈現出檢察官團隊堅若磐石、團結一致的優異表現。

即將卸任檢察長一職的余麗貞則表示，新北檢在國法案件的偵查蒐證、公訴蒞庭表現備受肯定，讓她備感驕傲，深覺相關國法案件的偵訴銜接、量刑蒐證、司法精神鑑定等辦案經驗應留下紀錄。