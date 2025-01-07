澎湖子弟檢察官吳巡龍 升任法務部司法官學院院長

澎湖地檢署檢察官吳巡龍榮升法務部司法官學院院長，澎湖縣長陳光復今天晚間致贈七美雙心石滬沙畫及澎湖畫冊，盛讚是澎湖人的驕傲，期許持續以專業和熱忱，培育國家未來的司法人才。

陳光復表示，吳巡龍是澎湖子弟，其榮升司法官學院院長是全體澎湖人的驕傲，也是澎湖司法界的榮耀。

陳光復表示，吳巡龍在澎湖服務期間，積極投入司法工作，與縣府及各相關單位緊密合作，在查緝不法、維護選風、打擊犯罪等方面，秉持奉公守法的精神守護澎湖，尤其在海洋資源的保護上更是不遺餘力，深獲肯定與讚譽。

吳巡龍今天向陳光復辭行，9日將前往台北就任司法官學院院長一職。

吳巡龍擁有深厚的學術背景與司法經歷，畢業於美國史丹福大學法學博士，並曾擔任最高檢察署調辦事檢察官、一審檢察官及主任檢察官、司法官學院導師等，法學著作豐富，學識與經驗兼備。