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警平日留心訪查民隱 彰化溪湖警分局慰問12戶弱勢家庭

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣溪湖各警所的員警平日訪查轄區，記錄需要幫助的家庭，歲末年終發動警察志工團體出錢出力，兵分出路關懷慰問戶弱勢家庭，贈送紅包和民生物資，弱勢民眾有的行動不方便，看見員警和志工來了仍吃力出門迎接，感激之情溢於言表。

溪湖警分局年終慰問約30戶弱勢家庭，今埔鹽分駐所和埔東派出所攜手警察志工，帶著溪湖警察志工協進會募集的碗裝泡麵、罐頭、沙拉油、衛生紙、毛毯等日常用品，及溪湖警察志工協進會理事長陳重生準備的紅包，連同中隊長蕭光鎰、副中隊長陳美如、十多名志工分往12戶弱勢家庭慰問。

埔鹽鄉黃姓鄉民與38歲重度腦性麻痺兒子相依為命，住在祖傳瓦頂老屋，因名下有房屋和土地，無法領取低收入生活津貼，被轄區員警通報給埔東派出所長李孝禹，列入今慰問名單。黃姓鄉民看到員警和警察志工到來，相當高興，並表示景氣不好生活也不好過，過年前被關心，他和兒子都很感激。

溪湖警友會辦事處主任許增鏞說，員警認真訪查轄區家戶，注意民眾生活狀況並通報需要幫助者，警察志工獲知或慷慨解囊或協助分送物資，期盼弱勢民眾感受社會溫暖。

溪湖警分局長蔡宏澤表示，警勤區員警時時關懷弱勢族群及獨居長者，期許以小小善心拋磚引玉，希望能獲各界善心人士的迴響，今警方感謝提供物資的溪湖警察志工協進會及相關人員，共同用行動及愛心為弱勢族群送上最歲末祝福。

彰化縣溪湖警方和溪湖警察志工協進會今在埔東派出所集合，慰問12戶弱勢家庭。記者簡慧珍／攝影
彰化縣溪湖警方和溪湖警察志工協進會今在埔東派出所集合，慰問12戶弱勢家庭。記者簡慧珍／攝影
彰化縣溪湖警方和溪湖警察志工協進會關懷埔鹽鄉黃姓鄉民父子。記者簡慧珍／攝影
彰化縣溪湖警方和溪湖警察志工協進會關懷埔鹽鄉黃姓鄉民父子。記者簡慧珍／攝影

弱勢家庭 警察

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