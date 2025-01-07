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林俊廷接任司法院民事廳廳長 曾感慨「司法被所有政治人物凌虐」

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

司法院民事廳廳長一職懸缺，司法院今核發派令，由台灣高等法院法官林俊廷接任，定2月24日就任。

林俊廷為司法官班第38期結業，政治大學法律研究所碩士，曾任宜蘭地院法官，2015年9月任高院法官迄今，現任高院法官兼審判長。林也曾於2018年12月24日至2021年8月25日任民事廳調辦事法官。

林俊廷曾審理過前總統馬英九控告媒體人吳子嘉案，該案源於吳子嘉撰文稱馬團隊曾收頂新魏家逾10億政治獻金，馬提告求償300萬並要求登報道歉，當時林是受命法官，他感慨台灣因政治而起的訴訟何其多，「對國家社會有什麼幫助？」判決出來，法官就會被不服的人罵「不公正」或「黨國餘孽」，司法被所有政治人物凌虐。

2017年5月3日林俊廷開庭時，詢問雙方是否可能和解？並指一方是卸任元首，一方是媒體人，案件纏訟多年仍無結論，他問兩造律師「敗訴了，對你們會比較好嗎？」認為纏訟只是累積「相罵本」。當時林舉時任美國總統川普為例，指川普遭媒體批評，一些批判甚至不堪入目，但未動輒提告，他問訴訟究竟是幫助台灣往上還是往下、抑或是繼續拉扯？

林也好奇馬究竟與多少人有官司、進度如何？後來該案高院合議庭判吳子嘉須賠償馬英九180萬元，但不需要登報道歉；不過判決後來遭最高法院廢棄，更一審改判馬英九敗訴，最高法院駁回馬英九上訴確定。

司法院今核發派令，由台灣高等法院法官林俊廷接任民事廳廳長，定2月24日就任。記者王宏舜／攝影
司法院今核發派令，由台灣高等法院法官林俊廷接任民事廳廳長，定2月24日就任。記者王宏舜／攝影

司法院 吳子嘉 馬英九

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