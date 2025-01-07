男騎士與林業署員工發生車禍死亡 父提國賠被駁回

林業署嘉義分署員工高姓男子前年公務期間駕車於台3線違規迴轉，與機車騎士劉姓男子發生車禍，劉男不治，劉父請求國賠，嘉義地院今天宣判，因雙方有肇責，且強制險金額超出賠償部分，駁回聲請。可上訴。

嘉義地方法院判決書表示，任職農業部林業及自然保育署嘉義分署的高男，於2023年3月9日中午駕駛小貨車行駛台3線番路鄉路段，因臨停接聽電話後，貿然往右迴車跨越分向限制線欲進入順行車道，剛好騎士劉男騎乘機車自對向車道緊急煞車失控，致人車倒地並往前滑行撞擊車輛車頭下方，因而受有頭胸腰腹挫傷，送醫後不治。

判決書表示，高男行使公權力，因過失不法侵害人民的身體健康、生命權，高男所屬機關自應依規定負損害賠償責任，因此，劉父親請求嘉義分署國賠，包括醫療費、喪葬費、機車修理費及精神慰撫金等計230萬餘元。經交通事故鑑定，高男駕車逆向迴車且不當跨越分向限制線，未看清無來往車輛；劉男騎機車，行經事故路段，嚴重超速造成煞車閃避不及，同為肇事原因，雙方各應負擔一半肇責，因此，劉父得請求賠償數額應為115萬餘元。

地院表示，依強制汽車責任保險法規定，保險人依強制汽車責任保險法規定所為的保險給付，視為被保險人損害賠償金額的一部分；被保險人受賠償請求時，得以扣除。