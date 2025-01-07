立院三讀修正外役監條例 放寬遴選積極資格

立法院會今天三讀通過修正外役監條例，放寬現行監獄受刑人外役監遴選積極資格，將有期徒刑逾三分之一、累犯逾二分之一，修改成「受有期徒刑之執行逾3個月」等，以利受刑人於服刑期間，即得以逐步適應社會生活。

國民黨立委陳玉珍、徐巧芯，以及民進黨立委王世堅提出外役監條例修正草案，立法院司法及法制委員會討論過程中，法務部希望維持現行條文，不予修正。不過，經在場立委討論後，按陳玉珍提案版本通過，全案不須交由黨團協商。