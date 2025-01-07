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英瑞掏空案董座翁文鍾二審獲緩刑 法官：與投保中心達成調解

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

汽車水箱製造商英瑞公司董事長翁文鍾因營運狀況不佳，導致股價持續下跌，涉嫌於2019、2020年間操縱股價，且涉內線交易大量賣出股票以規避損失而獲利646萬，一審被判4年，上訴二審，他以338萬多元與投保中心達成調解，今撤銷改判2年，緩刑5年，並繳交公庫800萬元。

翁及律師指出，關於操縱股價部分，是因貸款銀行表示如股價一直下跌，就會要求他補資金或股票，為維持公司營運，才會萌生操控股價；另被控內線交易部分，則是為了維持公司經營而犯案，他已在檢察官偵訊時當庭表示願意繳交犯罪所得，並在原審審理中已依檢察官所計算金額繳交犯罪所得。

他也表示，已與財團法人證券投資人及期貨交易保護中心達成和解，請求依證券交易法相關規定，減輕其刑。又他無犯罪前科，所為與罪刑重大者實有不同，且他願再捐款公益捐300萬元，請求宣告緩刑。

台南高分院指出，翁僅就量刑部分提出上訴；翁上訴後，就操縱股價及內線交易造成投資人損害部分，已以338萬755元與投保中心達成調解，此有利於被告量刑事由為原審未及審酌，將此部分量刑予以撤銷改判。

合議庭表示，考量本案3罪犯罪手法及被害人雖不相同，然犯罪目的是為貝里斯商英瑞國際股份有限公司及相關公司營運，且犯罪時間相隔不遠，應認仍有相當大關聯性等節，依比例原則、公平及罪責相當等原則，定執行刑為2年。

合議庭認為，翁是因公司財務狀況出現重大困難，一時短於思慮才罹刑章，犯後坦認犯行，並積極彌補損害，可認有相當悔意，信無再犯之虞，為啟自新，宣告附條件緩刑。

英瑞董事長翁文鍾。聯合報系資料照片／記者許正宏攝影
英瑞董事長翁文鍾。聯合報系資料照片／記者許正宏攝影

內線交易 投保中心 投資人 掏空 檢察官 英瑞

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