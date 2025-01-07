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行賄新竹警界經營賭博 電玩業者「劉老師」翻供不認罪

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導

新竹市警察局保安科秘書宋瑞展因涉嫌接受電玩業者行賄，月領數十萬元「公關費」涉及總金額上千萬元，目前仍在押；行賄的電玩業者「劉老師」劉震華，原本在偵查階段已認罪，但今天開庭卻翻供，否認檢方提出的行賄金額及時間，法官只得要求他再確認具體犯罪事實，擇日再開庭。

檢方查出，劉震華從2021年10月以後到2024年4月之間，每個月交付38萬元賄款給宋瑞展，請宋瑞展藉由警界人脈，再將行賄款項交付給各級員警，協助包庇賭博電玩業經營，並且在查緝行動前提前通知，藉此躲避查緝。

新竹地院今傳喚劉震華，確認劉震華是否接受檢方所查出證據及認罪與否，結果劉震華一改偵訊階段時認罪態度，向法官表明「否認犯行」，不過劉震華並非全盤推翻供詞，而是認為檢方起訴內容與他的認知有所出入。

劉震華辯稱，宋瑞展是在2023年5月之後才開始拿錢，每個月收取25萬元「公關費」，通常都是碰面拿現金，或是宋瑞展會到他經營的茶行泡茶順便領錢，但並非如檢方所稱從2021年就開始，也並非每個月38萬元。

法官疑惑為何劉震華會突然翻供，劉震華的辯護律師則指出，是因當時調查局調查時，曾使用冗長且錯誤誘導的方式訊問，但當下劉震華只想早點回家休息，且訊問當下檢調不斷稱劉震華經營的電玩就是賭博，導致劉震華做出錯誤供詞，但劉震華根本不是遊藝場的現場管理者，因此不知有賭博行為。

因公關費可能包含行賄款項以及宋瑞展插股經營電玩的分紅，檢方卻未查出具體行賄金額，因此法官給予劉震華1個月時間，必須交代到底每個月交付給宋瑞展的款項中，有多少是賄款，預計2月22日續行準備程序。

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