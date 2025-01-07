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大叔假冒工廠老闆騙財騙色「剝皮」 單身4越南女遭詐百萬

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

劉姓、高姓男子涉嫌組車手集團，以假投資、假交友向13人騙走4千多萬元，其中4名越南籍女子遭假冒工廠老闆的張姓男子約會「剝皮」，損失近百萬元。刑事局查獲20人依詐欺等罪移送，檢方聲押高、劉等4人獲准，其他人以10至20萬元交保或請回。

警方調查，詐騙集團在大陸設機房，上臉書刊登股票假投資廣告，誘使被害人加入LINE投資群組，匯款至境內人頭帳戶；35歲劉姓男子去年3月起出資，由26歲高姓男子指揮車手提領贓款。

機房另透過臉書、IG、探探接觸在台越南籍女子，自稱工廠老闆、工程包商等，加LINE聊天談戀愛，派49歲張姓男子見面吃飯、逛街，甚至發生性行為，再以資金周轉不靈、員工或家人生病、出車禍等借錢，由張或自稱其親戚的車手當面拿現金。

為取信被害人，張約會前熟記機房聊天內容，約會後記錄見面地點、談論話題、有無牽手等細節，透過Telegram傳給機房參考。機房聊天未使用照片，但曾通話，有被害人約會時質疑聲音不同，張稱感冒。

警方清查，9人投資被騙4千萬元，其中一名家庭主婦被騙2千6百萬元最多；4名越籍女子交友分別被騙40、30、15、10萬元，年齡36至51歲，離婚或未婚，無業或從事工廠作業員。

假投資被害人陸續報案，刑事局偵九大隊第二隊去年8至11月3波行動，在台北、新北、台中、基隆市及宜蘭、花蓮縣等地，拘提或逮捕劉、高、張等20人。部分犯嫌坦承犯案；張也坦承，稱透過Telegram應徵「男公關」，配合演出，只領到約會所需費用，未拿到報酬，但有共犯指張抽取每筆贓款百分之3。

張曾任保全，辦案人員觀察他相貌普通，不過身材高大、氣質憨厚，約會時打扮乾淨，穿西裝褲及白襯衫，可能因而吸引被害人。

警方查扣現金29萬元、自小客車1輛及手機、平板、筆記型電腦，詢後依詐欺、詐欺危害防制條例、洗錢防制法移送20人，擴大清查被害人。

劉姓、高姓男子涉嫌組車手集團，以假投資、假交友向13人騙走4千多萬，刑事局查獲20人依詐欺等罪移送。記者李奕昕／攝影
劉姓、高姓男子涉嫌組車手集團，以假投資、假交友向13人騙走4千多萬，刑事局查獲20人依詐欺等罪移送。記者李奕昕／攝影
劉姓、高姓（中）男子涉嫌組車手集團，以假投資、假交友向13人騙走4千多萬元，其中4名越南籍女子遭假冒工廠老闆的張姓男子約會「剝皮」。記者李奕昕／翻攝
劉姓、高姓（中）男子涉嫌組車手集團，以假投資、假交友向13人騙走4千多萬元，其中4名越南籍女子遭假冒工廠老闆的張姓男子約會「剝皮」。記者李奕昕／翻攝
劉姓、高姓男子涉嫌組車手集團，以假投資、假交友向13人騙走4千多萬，刑事局查獲20人依詐欺等罪移送。記者李奕昕／攝影
劉姓、高姓男子涉嫌組車手集團，以假投資、假交友向13人騙走4千多萬，刑事局查獲20人依詐欺等罪移送。記者李奕昕／攝影
劉姓、高姓男子涉嫌組車手集團，以假投資、假交友向13人騙走4千多萬元，其中4名越南籍女子遭假冒工廠老闆的張姓男子（中）約會「剝皮」。記者李奕昕／翻攝
劉姓、高姓男子涉嫌組車手集團，以假投資、假交友向13人騙走4千多萬元，其中4名越南籍女子遭假冒工廠老闆的張姓男子（中）約會「剝皮」。記者李奕昕／翻攝
劉姓、高姓男子涉嫌組車手集團，以假投資、假交友向13人騙走4千多萬，刑事局查獲20人依詐欺等罪移送。記者李奕昕／攝影
劉姓、高姓男子涉嫌組車手集團，以假投資、假交友向13人騙走4千多萬，刑事局查獲20人依詐欺等罪移送。記者李奕昕／攝影
劉姓、高姓男子涉嫌組車手集團，以假投資、假交友向13人騙走4千多萬，刑事局查獲20人依詐欺等罪移送。記者李奕昕／翻攝
劉姓、高姓男子涉嫌組車手集團，以假投資、假交友向13人騙走4千多萬，刑事局查獲20人依詐欺等罪移送。記者李奕昕／翻攝
劉姓、高姓男子涉嫌組車手集團，以假投資、假交友向13人騙走4千多萬，刑事局查獲20人依詐欺等罪移送。記者李奕昕／翻攝
劉姓、高姓男子涉嫌組車手集團，以假投資、假交友向13人騙走4千多萬，刑事局查獲20人依詐欺等罪移送。記者李奕昕／翻攝
劉姓（中）、高姓男子涉嫌組車手集團，以假投資、假交友向13人騙走4千多萬元，其中4名越南籍女子遭假冒工廠老闆的張姓男子約會「剝皮」。記者李奕昕／翻攝
劉姓（中）、高姓男子涉嫌組車手集團，以假投資、假交友向13人騙走4千多萬元，其中4名越南籍女子遭假冒工廠老闆的張姓男子約會「剝皮」。記者李奕昕／翻攝

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