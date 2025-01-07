快訊

三重民宅倒塌拆除暫時停工 周邊受影響住戶摸黑返家取物

邱軍現身了！開車涉撞倒運將致死逃逸 出庭快步上樓不發一語

黃仁勳CES演講高潮！號稱全球最小AI超級電腦現身 搭載輝達超級晶片GB10

聽新聞
0:00 / 0:00

台南男欠繳稅罰125筆逾13萬元 出租土地被查封才繳清

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南54歲周姓男子未依規定繳交停車費、通行費等，經市府交通局裁罰118張罰單共計10萬1600元外，欠繳牌照稅、公路法罰鍰及停車費等，合計125筆、金額13萬2562元，逾期未繳納，經移送行政執行署台南分署強制執行，經通知地政單位查封土地後，周男隨即欠款繳清。

台南分署表示，執行人員於收案後，發現周男名下有1筆持分土地及建物位在新營區，經現場查訪發現該址出租給他人經營服飾店，立即扣押租金外，並通知地政機關查封登記。他接獲通知後到場稱因在外地工作，沒有收到信件，隨即將欠款繳清。

台南分署呼籲，為配合行政院「五打七安」政策，加強執行相關罰鍰案件，以保障治安、食安、道安、工安、校安、居安，以及資安，守護安定公義的社會。請民眾切勿心存僥倖，挑戰公權力。

同時，提醒民眾若有經濟困難而無法一次清償，可檢具相關證明文件申請分期繳納，如拒不繳納，台南分署將強力執行。

行政執行署台南分署通知地政機關查封土地後，周男接獲通知後，隨即將欠款繳清。圖／讀者提供
行政執行署台南分署通知地政機關查封土地後，周男接獲通知後，隨即將欠款繳清。圖／讀者提供

停車費 台南

延伸閱讀

基隆捷運5座場站 基市府推與地主聯合開發

獨／京華城解套？ 游淑慧曝蔣萬安握有四依據可撤銷20%容獎

立委游顥考察竹山南雲產業園區 盼助114年獲開發許可

台中烏日九德區段徵收工程開工 副市長黃國榮：具交通樞紐特色

相關新聞

台南男欠繳稅罰125筆逾13萬元 出租土地被查封才繳清

台南54歲周姓男子未依規定繳交停車費、通行費等，經市府交通局裁罰118張罰單共計10萬1600元外，欠繳牌照稅、公路法罰...

假護照1本賣六、七千美元 變造集團主嫌判刑1年6月

男子劉慶昇加入暱稱「K」的韋姓陸籍男子主持的變造護照集團，以每本男性護照美金6000元、女性美金7000元販賣獲利，得款...

邱軍疑撞死運將涉肇逃…家屬怒批是不是人！下午赴基檢出庭應訊

外界看好在歌壇闖盪的25歲歌手邱軍涉嫌肇事逃逸，案情受關注。基隆地檢署檢察官今天下午將開偵查庭，傳喚邱軍將出庭應訊，釐清...

發生爭執撂人爆打對方掉出左眼 彰化秀水鄉代主席被判5年

彰化縣秀水鄉代會主席蔣憲忠3年前，夥同4名男子在鄉內一家小吃部涉及槍擊鬥毆案，造成周姓男子左眼球爆裂掉出，另兩男頭破血流...

生技大廠男員工遭女同事背後射冷箭 女方多嘴得賠6000元

在國際知名生技大廠上班的葉姓男子，曾向公司申訴遭黃姓主管霸凌，但公司調查時，另名女同事卻稱葉男會傳訊騷擾，葉質疑同事散布...

軍人酒駕呼氣值高達0.72 法院斥影響國軍形象不給緩刑

台中林姓職業軍人晚上喝啤酒開車速度忽快忽慢被攔查，呼氣酒測值高達每公升0.72毫克，檢方未發覺其軍人身分僅依刑法公共危險...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。