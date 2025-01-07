台南男欠繳稅罰125筆逾13萬元 出租土地被查封才繳清

台南54歲周姓男子未依規定繳交停車費、通行費等，經市府交通局裁罰118張罰單共計10萬1600元外，欠繳牌照稅、公路法罰鍰及停車費等，合計125筆、金額13萬2562元，逾期未繳納，經移送行政執行署台南分署強制執行，經通知地政單位查封土地後，周男隨即欠款繳清。

台南分署表示，執行人員於收案後，發現周男名下有1筆持分土地及建物位在新營區，經現場查訪發現該址出租給他人經營服飾店，立即扣押租金外，並通知地政機關查封登記。他接獲通知後到場稱因在外地工作，沒有收到信件，隨即將欠款繳清。

台南分署呼籲，為配合行政院「五打七安」政策，加強執行相關罰鍰案件，以保障治安、食安、道安、工安、校安、居安，以及資安，守護安定公義的社會。請民眾切勿心存僥倖，挑戰公權力。