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假護照1本賣六、七千美元 變造集團主嫌判刑1年6月
男子劉慶昇加入暱稱「K」的韋姓陸籍男子主持的變造護照集團，以每本男性護照美金6000元、女性美金7000元販賣獲利，得款190萬元；台北地院審理，今依護照條例買賣護照等罪判劉應執行有期徒刑1年6月，6名同案被告各判6月至1年徒刑。可上訴。
檢方調查，綽號「K」的韋堅飛、大陸籍女子魏志紅、愛爾蘭籍的CHEN XIAO、新加坡籍的LEE YONG BRENDAN與KOH YINLIN在境外共組國際犯罪集團，用LINE與有意販賣護照的賣家聯繫。
2023年8月3日，劉慶昇在臉書發現韋堅飛集團欲出資收購護照，劉提供自己的大頭照，犯罪集團將劉、韋的大頭照合成後，劉使用合成大頭照申辦護照，將護照轉交給韋，獲利7000美元，之後，劉與韋共同發現，劉的女友與韋的妻子五官輪廓十分相近，劉說服女友配合辦理假護照並賣出。
劉慶昇見賣假護照獲利豐厚，擔任韋堅飛的我國境內代理人，主動替韋代尋賣家，並擔任聯繫窗口，協助其他賣家進行護照申辦作業，也代替韋收取賣家護照、代為支付價金，檢方破案時，共查獲11本假護照扣案。
本案是由移民署國境事務大隊報請台北地檢署指揮偵辦，檢察官蕭永昌偵查認定，劉慶昇及6名共犯涉犯護照條例買賣護照罪、組織犯罪防制條例參與犯罪組織罪嫌，偵結起訴劉慶昇共7人。
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