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邱軍疑撞死運將涉肇逃…家屬怒批是不是人！下午赴基檢出庭應訊

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

歌手邱軍開車行經基隆市信一路涉嫌肇事逃逸，並撞傷李姓男子致死，檢察官今天下午開庭偵查。圖／聯合報系資料照片
歌手邱軍開車行經基隆市信一路涉嫌肇事逃逸，並撞傷李姓男子致死，檢察官今天下午開庭偵查。圖／聯合報系資料照片
外界看好在歌壇闖盪的25歲歌手邱軍涉嫌肇事逃逸，案情受關注。基隆地檢署檢察官今天下午將開偵查庭，傳喚邱軍將出庭應訊，釐清車禍前因後果，追究刑責。

邱軍去年12月27日凌晨4時許，開車行駛基隆市信一路，在通過義四路口時，道路右側路旁停放3輛計程車，李姓、陳姓和另1名男子，站在計程車左側的車道上聊天。邱男疑開車撞到人後，持續往前行駛約50公尺，一度停在好樂迪KTV前。當時有人衝上前敲邱的車身，但邱未下車，開車離開現場。

車禍發生後，李男遭汽車猛烈撞擊，傷重送醫時已意識不清。陳姓司機腳部擦傷，另一人無礙。警方接獲報案，當天調閱道路監視器，查出涉案車輛車主是邱父，後來查出是邱軍開車肇禍。

邱軍去年12月29日到案說明，據了解，警詢時邱軍表示當晚不知道開車有撞傷人，以為是壓過石頭。警方製作筆錄後，依肇事致人受傷逃逸、過失傷害罪嫌函送法辦。李男送醫急救多日，今年1月3日傷重不治。警方報請檢察官相驗後，擇日解剖釐清死因。

李男的嫂嫂無法接受肇事人逃離現場，表示關係到一條人命，就算當時可能緊張跑掉，也應該很快出來面對，講一句直白一點、很難聽的話，「他到底是不是人啊？」李男家屬還懷疑邱軍酒後開車，因為如果不是酒駕，不用擔心，不用跑。現在不能證明邱軍酒後開車，但合理懷疑是酒後開車。

李男的家屬說，邱軍至今沒有跟他們聯絡，事發至今，只有自稱邱的家屬來電，說很有誠意要談和解，但他們回應全案都交給檢察官調查，讓司法來處理。

邱軍的媽媽今在臉書貼文，表示是對方避不見面。邱軍會給大家一個道歉，他們也不願這樣的事發生。現在經紀公司積極處理中，雖然事發當下有去關心對方，但是對方避不見面。她現在還是要向受難家屬說聲抱歉，千千萬萬的對不起，他們會面對，不會逃避。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

歌手邱軍開車行經基隆市信一路涉嫌肇事逃逸，並撞傷李姓男子致死，檢察官今天下午開庭偵查。圖／讀者提供
歌手邱軍開車行經基隆市信一路涉嫌肇事逃逸，並撞傷李姓男子致死，檢察官今天下午開庭偵查。圖／讀者提供
歌手邱軍開車行經基隆市信一路涉嫌肇事逃逸，並撞傷李姓男子致死，檢察官今天下午開庭偵查。圖／讀者提供
歌手邱軍開車行經基隆市信一路涉嫌肇事逃逸，並撞傷李姓男子致死，檢察官今天下午開庭偵查。圖／讀者提供

基隆 檢察官 計程車 車禍 酒駕

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