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林業保育署員工駕車違規 騎士身亡父提國賠遭駁

中央社／ 嘉義市7日電

林業保育署嘉義分署員工高男日前駕車行使公務違規迴轉，造成超速的騎士劉男閃避不及身亡，劉父請求國賠，嘉院今天宣判，因雙方有肇責，強制險金額超出賠償部分，駁回聲請。可上訴。

嘉義地方法院判決書指出，任職農業部林業及自然保育署嘉義分署的高姓男子，於民國112年3月9日中午駕駛小貨車行駛台3線番路鄉路段，因臨停接聽電話後，貿然往右迴車跨越分向限制線欲進入順行車道。

當時，騎機車劉姓男子自對向車道駛至，雖緊急煞車，仍失控人車倒地往前滑行撞擊小貨車車頭下方，因傷重，於同日下午送醫急救後仍宣告不治。

嘉院表示，高男行使公權力，因過失不法侵害人民的身體健康、生命權，高男所屬機關自應依規定負損害賠償責任，因此，劉父親請求嘉義分署國賠，包括醫療費、喪葬費、機車修理費及精神慰撫金等計新台幣230萬餘元。

嘉院指出，經交通事故鑑定，高男駕車逆向迴車且不當跨越分向限制線，未看清無來往車輛；死者劉男騎機車，行經事故路段，嚴重超速造成煞車閃避不及，同為肇事原因，雙方各應負擔一半肇責，因此，劉父得請求賠償數額應為115萬餘元。

嘉院表示，依強制汽車責任保險法規定，保險人依強制汽車責任保險法規定所為的保險給付，視為被保險人損害賠償金額的一部分；被保險人受賠償請求時，得以扣除。

因此，劉父因這起車禍事故，而自保險公司領取汽機車強制險給付200萬元，而劉父得請求嘉義分署賠償數額為115萬餘元，扣除強制險給付200萬元後，劉父已無餘額可請求嘉義分署賠償，則駁回國賠請求。

交通事故 保險 嘉義 國賠

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