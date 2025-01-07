發生爭執撂人爆打對方掉出左眼 彰化秀水鄉代主席被判5年
彰化縣秀水鄉代會主席蔣憲忠3年前，夥同4名男子在鄉內一家小吃部涉及槍擊鬥毆案，造成周姓男子左眼球爆裂掉出，另兩男頭破血流、骨折。彰化地方法院審結，依傷重致重傷害罪嫌判處蔣男有期徒刑5年，其他4人判4年5月至4年6月。可上訴。
蔣憲忠今未回應一審被判徒刑，但在庭訊時「我是被迫防衛」，也曾在起訴時對外界自稱「我才是最大的受害者」，事後雙方已達成和解。縣政府民政處表示，秀水鄉民代表會主席蔣憲忠因刑事案件，遭法院第一審裁處有期徒刑5年，依據地方制度法第 79 條規定，因案件尚未判刑確定，未達解除其職權或職務要件。
判決書指出，蔣憲忠2022年7月8日晚間到有女侍小吃部，和周姓、潘姓、徐姓3人聚會，發生口角爭執後，蔣召集年齡分別為28歲、27歲、32歲、35歲的陳姓男子到場，先把周男等3人圍困在包廂裡，隨後蔣回住處拿取一把裝有空包彈的槍枝。
蔣返回住家小吃店後，持槍踹破包廂木門，先朝天花板開2槍示威，並一聲令下「看到人就打」，4名陳男分持鐵棍棍棒，男3人遭到施暴約5至10分鐘，被打到頭破血流、骨折，其中周男左眼球被打到左眼破裂，視網膜剝離，醫療後仍失明。蔣在庭訊時自稱拿槍開槍只是想控制場面，另有兩名陳男證稱蔣拿刀跟對方互嗆。
彰化地院審酌蔣憲忠擔任民意代表，月薪9萬元，另4名陳女月薪約2萬至4萬元，分別從事殯葬業、貨車運輸等行業，及各自家庭、婚姻、撫養尊親屬和子女、智識程度等生活狀況，綜合一切情狀，乃分別量處如主文所示之刑，以示懲戒。
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