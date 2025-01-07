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生技大廠男員工遭女同事背後射冷箭 女方多嘴得賠6000元

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

在國際知名生技大廠上班的葉姓男子，曾向公司申訴遭黃姓主管霸凌，但公司調查時，另名女同事卻稱葉男會傳訊騷擾，葉質疑同事散布謠言損害他名譽，氣得提告求償15萬3000元，法院審理後判女同事應賠6000元，女方不服上訴也被駁回。

判決指出，葉男與女方都在同一知名公司任職，因葉男認為部門黃姓主管刻意隔離，便向公司申訴遇職場霸凌，整個霸凌調查便由知名律師事務所負責。

後來葉男得知同公司的女同事，曾向調查人員稱他會在下班後打電話，傳送曖昧簡訊騷擾其他同事，害他被其他人懷疑會騷擾別人，質疑女同事此舉已影響他名譽，氣得對她索賠15萬3000元。

女方挨告後則稱曖昧語氣是指葉男講話的語調很怪，且調查報告不應外流，是葉男對調查報告斷章取義，未詳加調查就逕自認定她為傳聞來源，不應要求她賠錢。

鳳山簡易庭審理時，法官依據調查內容，認為女同事確實於調查時補充「葉男會於下班時間打電話、傳曖昧語氣簡訊騷擾其他同仁」，但並未提出具體事證，不採信她說法。

法官認為，女同事說法客觀上已足使調查律師認為葉男行為確有瑕疵，足以貶損葉的社會評價，考量雙方背景，女方應賠償6000元較為適當。

判決出爐後女同事不服上訴，高雄地院合議庭審理時，發現所謂騷擾、傳訊與女同事所指內容有所出入，女方未能再舉出其他證據，難認她已盡查證義務，駁回她上訴，判他應賠償6000元確定。

高雄地院外觀。記者張議晨／攝影
高雄地院外觀。記者張議晨／攝影

主管 同事 職場霸凌

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