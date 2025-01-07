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汽車開上澎湖輪運毒回澎湖 2嫌二審判決出爐

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

許姓男子、莊姓男子去年1月利用澎湖輪託運車輛運毒572餘公克，兩人被依違反毒品危害防制條例起訴，澎湖地院審理後，許、莊各被依運輸二級毒品罪判刑7年2月、6年2月，高雄高分院今宣判莊改判6年徒刑，許刑度不變。可上訴。

檢警查出，許男負責籌備運毒計畫及聯繫上游賣家，莊男則於去年1月4日下午隨船托運許男的轎車搭乘澎湖輪至高雄，與許男、呂姓少年會合後，3人一同駕車至新北市林口區某汽車旅館投宿。

1月5日，許男駕車向不詳之人購得第2級毒品安非他命500餘公克、K他命約50公克後與莊男及呂姓少年會合，將安毒1大包藏在汽車內，呂姓少年則將兩大包安非他命、K他命1包夾藏在身上，駕車前往松山機場，許男與呂男先搭機返澎，莊男則駕車至高雄，同搭夜航的澎湖輪返澎。

因當時警方已對許男電話實施監控，掌握3人行蹤後，趁許男、莊男、呂姓少年抵達澎湖後先後發動搜索，在許的住處及車輛執行搜索，扣得2級毒品安非他命572.72公克、毒品咖啡包15包57.43公克、電子磅秤、封口機等證物，並當場逮捕許、莊2人，依法送辦並經法院羈押。

澎湖地檢署經多月偵查，偵結依違反毒品危害防制條例，將許姓與莊姓2名男子起訴，至於另涉案的呂姓少年則移送少年法庭審理。

許、莊並被地院分別判處有期徒刑7年2月和6年2月，2 人不服上訴高雄高分院，莊男被從輕改判有期徒刑6年，許男維持原審判決，均可上訴。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

澎湖輪外觀。本報資料照片
澎湖輪外觀。本報資料照片

反毒 毒品 澎湖

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