醫師找人頭藏獎勵金逃稅百萬 檢調揪11人涉案緩起訴

梁姓、張姓、孫姓醫師及呂姓醫學物理師透過6名人頭向生醫投資控股集團簽約，由6人帶領報酬分別藉以逃漏稅捐90萬至492萬餘元不等，案經檢調追查，士林地檢署偵結認定集團李姓負責人、4名醫事人員、6名人頭分別涉嫌違反稅捐稽徵法，考量案發後已補正稅款，諭知緩起訴處分。

起訴指出，承業生醫投資控股集團其下設有東霖儀器、新霖生技、久和醫療儀器等子公司，皆由集團營運長李男實際負責。

2009年起，承業集團分別與衛福部屏東醫院、衛福部豐原醫院、國軍總醫院左營分院（左營海軍醫院）簽約，約定由該集團負責建置放射治療中心，或由該集團提供放射治療醫療設備，再由集團聘任，或由醫院自行聘任醫師、醫學物理師等，為病患進行放射治療。

雙方並依醫院每月放射治療中心所得健保淨值及患者自費收入總額，扣除必要費用後，參考約定總收入級距，由集團分得90%至96%收入，醫院分得其餘4%至10%收入。

梁男是阮綜合醫院放射腫瘤科醫師，因該院與屏東醫院有合作契約關係，梁男2014年6月1日至2023年12月31日間被派駐屏東醫院執行放射腫瘤科醫師醫療業務；張男2010年9月1日至2019年10月15日間擔任豐原醫院放射腫瘤科醫師。

孫男2014年1月1日至2017年12月31日及2020年1月1日至2023年12月31日間，是左營海軍醫院民眾診療服務處基金會聘任的放射腫瘤科醫師；呂男自2005年10月16日至今皆是左營海軍醫院醫療作業基金會聘任的醫學物理師。

集團為獲取分配較高報酬，向梁、張、孫、呂4人約定，以3家醫院提出的獎勵條件作為報酬，分別為屏東醫院放射腫瘤科每月健保營收2.5%家計自費營收2.5%、豐原醫院放射腫瘤科每月營收乘以雙方合意參數後的87.5%、左營海軍醫院放射腫瘤科每月營收6%等，激勵4人積極爭取他院病患轉入3家醫院治療，藉此提高3家醫院每月總醫療收入，同時增加承業集團收入。

4人在李男知悉情況下找來邱姓等6人作為人頭，借名簽下「營業顧問承攬合約書」，由集團將報酬存入人頭帳戶，藉此方式隱匿領受獎勵報酬事實，總計梁男逃漏所得稅90萬702元、張男逃漏所得稅133萬2784元、孫男逃漏所得稅314萬4176元、呂男逃漏所得稅492萬8698元。

檢方清查相關合約、轉帳紀錄、財政部查稅資料等，認定梁等4人涉嫌修正前稅捐稽徵法「詐術逃漏稅捐罪」，李等7人涉嫌修正前稅捐稽徵法「幫助逃漏稅捐罪」。