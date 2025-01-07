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夾娃娃機店隨身碟被偷音樂聲停了 重裝又被偷…店主報案

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

蘇姓男子會在經營夾娃娃機店內播放音樂，後來接獲客人反映沒音樂，發現何姓女子站在椅子上，偷走連接音響單價250元的隨身碟。重新安裝不久，音樂又沒了，發現又被何女偷走。法官審理後，依犯2件竊盜罪，判何女應執行拘役30日，可易科罰金3萬元。全案可上訴。

判決指出，何女今年6月6日上午9時許，在基隆市愛四路夾娃娃機店見店內沒有其他人，搬來店內的椅子墊腳，站上椅子後，偷走蘇男放在夾娃娃機台上方連接音響的隨身碟後，徒步離去開。

蘇男當天傍晚經他人反應，得知店內本應有音樂播放，卻沒有音樂聲音，前往夾娃娃機店確認後，調閱店內監視器錄影畫面，發現音響USB插座上用來播放音樂隨身碟被1名女子偷走報案。

蘇男重新安裝隨身碟在店內播放音樂，但在今年6月11日上午10時許例行巡視時，發現店內又未播放音樂，查看店內監視器錄影畫面，發現在半個多小時前，同1名女子又趁店內沒人時，踩在椅子上偷走隨身碟。

基隆警一分局接獲報案後，查出30多歲何女身分，通知到案說明後函法辦。基隆地檢署檢察官偵訊時，何女坦承二度偷走隨身碟，加上蘇男證述情節、夾娃機店與騎樓監視錄影畫面等事證，認定何女犯行。

何女向檢察官說，已匯款賠償蘇男550元，但蘇男表示並未收到任何賠償，也未曾告知何女他的銀行帳戶，認定何女未付賠償金，向基隆地方法院聲請簡易判決處刑。

法官審酌何男竊取他人財物，危害社會經濟秩序及他人財產安全應予責難。考量坦承犯行、犯罪動機、手段、竊得財物價值及生活情狀，2罪各處拘役20日，應執行拘役30日，如易科罰金，以1000元折算1日。

何姓女子兩度前往夾娃娃機店偷走連接音響的隨身碟，基隆地方法院法官審理後，依犯2件竊盜罪，判何女應執行拘役30日，可易科罰金3萬元。聯合報系資料照片
何姓女子兩度前往夾娃娃機店偷走連接音響的隨身碟，基隆地方法院法官審理後，依犯2件竊盜罪，判何女應執行拘役30日，可易科罰金3萬元。聯合報系資料照片

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