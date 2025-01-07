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三灣前鄉長收受一般事業廢棄物涉圖利 一、二審大不同

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

苗栗縣三灣鄉公所2020年6月間收受一般事業廢棄物，一審依圖利罪重判前鄉長温志強，二審判決無罪，重要關鍵一審法官認定公所沒有處理事業廢棄物的權限，而二審認為有可疑之處，且鄉公所有代處理廢棄物自治條例， 全案最高法院最近發回高院更審。

温志強被控2020年6月間，指示公所清潔隊長，涉嫌放行刨除PU面層的一般廢棄物進場掩埋場，讓業者免除18萬元的清運費用，以一般廢棄物繳交2.5萬元費用，圖利業者15萬餘元，一審依圖利罪，判温6年徒刑、褫奪公權5年，二審撤銷原判決，改判温無罪。

一審判決指出，廢棄物清理法第28條第1項第3款第2目、廢棄物清理法施行細則第11條第3項規定，已排除鄉、鎮、市公所處理事業廢棄物的權限，且環保署2020年2月10日的函文，苗栗縣政府環保護2月17日轉知三灣鄉公所，掩埋場未經主管機關許可，不得堆置廢棄物，温涉圖利罪。

二審認定，雖然廢清法施行細則，事業廢棄物執行機關需由直轄市環保局、縣市環保局同意，環保局也函釋鄉、鎮、市公所，除受縣環保局依廢清法規定委託之外，不得處理一般廢棄物、一般事業廢棄物，但廢清法第5條第1項也規定，鄉、鎮、市公所是執行機關，因此鄉、鎮、市公所處理事業廢棄物的權限，不無存疑之處。

此外，地方制度法第20條，鄉、鎮、市廢棄物清除及處理為地方自治事項，三灣鄉代處理廢棄物自治條例未經行政院、中央環境衛生主管機關、縣政府等中央或上級自治團體函告為無效，現仍有效存在，自治條例規定代處理項目包括三灣鄉一般廢棄物及一般事業廢棄物，公所得依自治條例處理PU面層的一般廢棄物。

廢棄物 環保局

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