嘉義男涉持斧頭砍傷父 地院認「無致人於死故意」判1年2月

嘉義縣劉姓男子去年中秋節涉嫌持斧頭砍傷父親，嘉檢偵查後依殺人未遂罪嫌起訴，嘉義地方法院今天下午宣判，認為劉男無致人於死故意，依傷害直系血親尊親屬罪，處有期徒刑處1年2月。全案可上訴。

判決書表示，劉男因曾對劉父施以家暴，經地院核發保護令，裁定不得對劉父劉實施家庭暴力。去年9 月17日凌晨0 時許，劉男涉嫌手持家中鐵斧1 支（全長約60公分、重約1.535 公斤），開門進入關燈就寢之劉父臥室內，受驚劉父昏暗中察覺劉男手握長條形物品，2 人發生爭搶，由房內拉扯到外面客廳，劉父因此受有身上多處撕裂、挫傷和骨折等傷害。

劉男辯稱，案發前在家附近，與幾個陌生人發生口角，擔心來尋仇，先把鐵斧從倉庫拿到自己房間。當天晚上聽到異聲以為是那些人，所以才把鐵斧拿手上巡視家中，到父親房門外，直接推開門，父親躺在門邊地板上準備睡覺邊滑手機，可能手機畫面亮光讓父親看到，而發生搶鐵斧。從房間搶到客廳，後來他放手從客廳跑到廚房後門，出去找鄰居報警。他身高180 公分，父親身高165 公分，如果一開始持鐵斧站著揮砍，父親不可能閃得掉。沒有故意殺害或傷害父親的意思，只是過失誤傷而已。

地院表示，公訴檢察官認為劉男涉犯殺人未遂罪嫌，但劉父證稱搶奪鐵斧拉扯過程中，僅數秒後，劉父即放手逃出，劉男並未繼續追上。劉男正值壯年，2人身高差異懸殊，劉男若確有致人於死故意，劉父應會受到更嚴重傷害。劉父奪門逃出時，劉男並沒有進一步動作，因此，認為僅成立傷害直系血親尊親屬罪。

法官審酌，劉男早期有造成劉父成傷案件，已獲得原諒，本應更孝敬尊重父親，卻又發生這起爭搶鐵斧致劉父受傷，並違反通常保護令禁止內容，可見劉男守法觀念不佳；斟酌劉男坦承大部分客觀事實，對父親表達悔意，兼顧日後雙方互動相處等情狀，判處有期徒刑1年2個月。

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