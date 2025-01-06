台南3律師勾結詐團涉洩密起訴 檢批：辜負社會對律師期待

屏東地檢署偵辦台南市3名執業律師陳廷瑋、黃冠偉、唐子堯，涉嫌為詐騙集團辯護、洩漏偵辦內容，讓詐團提早因應，確保落網車手不會供出上游，維持詐團運作，檢方近日偵結，3人依違反組織犯罪條例、洩密等罪起訴。

檢方起訴指出，詐欺犯罪日益猖獗，執業律師具備專業法律知識，本應潔身自愛並在遵循律師倫理規範，提供合理辯護權，共同維護民主法治，切勿配合不法集團，本案卻利用職務得知偵查秘密後外洩予他人，甚至參與集團，為犯罪者串證，辜負社會對律師期待。

檢方指出，本案各該涉案律師的不法犯行除依法起訴外， 另就違反律師法、律師倫理規範，將簽分「律他」案，於調查後移付律師懲戒委員會追究懲戒事宜。

屏東地檢署去年8月接獲線報偵辦，涉案三名律師分別為陳廷瑋、黃冠偉、唐子堯，陳、黃為台南市中西區、東區律師事務所主持律師，唐則是陳廷瑋事務所受雇律師。

檢方起訴指出，陳廷瑋在2023年間加入詐騙集團，擔任詐團旗下車手查緝後法律事務，陳自行或指揮安排派案的律師擔任落網車手的辯護人，監視落網車手應訊（詢）過程，確保落網車手不會供出上游成員，並藉此取得落網車手得警詢及偵訊筆錄內容、落網車手是否遭羈押等資訊後告知本案詐騙集團其他成員，以利本案詐騙集團上游成員管控風險、調派人力及認列虧損， 維持詐騙集團的存續運作。