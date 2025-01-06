台南高分院長榮退 黃瑞華：盼勿將司法當作鬥爭籌碼
台南高分院院長黃瑞華今天榮退，由庭長王金龍代理。黃瑞華致詞時特別為司法基層發聲，除了期待法官盡力做個值得人民尊敬的審判者，也期待行政權與立法權不要把司法當作鬥爭的籌碼，阻擋司法人事案或預算案。基層法官需要立法院給一種法律，讓法官在「死刑」與「25年就可假釋的無期徒刑」間，有多一些選項可以裁判。
黃瑞華感謝大家一起奮鬥，讓她走完最後3年法官旅程。她說，法院案件逐年高漲，基層普遍過勞下，不論是收案量、結案量、結案速度以及辦案成績，台南高分院的數據，都是全國名列前茅。可以說案件辦得「又多、又快、又好」，提供了雲嘉南地區民眾相對優質的司法裁判服務。
台南高分院因空間不敷需求，將在安平區興建辦公廳舍，也是黃瑞華這3年來努力在做的事，她也宣布，新建工程預計今年6月可以開工，2028年底完工，不僅工期提早6個月，工程結構還可以從RC，改為鋼骨。
她說，司法審判是很艱難的工作，法官必須培養成熟、穩健的人格特質，也須熟練各種「變化萬千」的法律專業知識，要秉持保障人人權、維護法治的堅定信念，忍耐孤獨與勞苦，才能安然度過，或勝任這個困難的工作。在歷任司法院長的帶領下，審判獨立、司法操守及裁判品質等都有顯著的進步， 但是，好還要更好，人民仍然不滿意司法，司法還有很多待改進之處。
由於人權保障的密度，以及程序正義的堅持，都愈來愈高，司法是個過勞的工作場域，黃瑞華說，法官、書記官肩上工作重擔，都快要超過人體負荷的極限，每個人都在崩潰邊緣。在這離別時刻，特別要為勞苦的司法基層發點聲音。
黃瑞華拜託每位法官，要更加堅守自己獨立審判的崗位，盡力做個更值得人民尊敬與信任的審判者；並盼望行政權與立法權不要把司法當作鬥爭的籌碼，「任性地」阻擋司法人事案或預算案。
司法總預算已經很謙卑、自制的只編列約占全國總預算的1% 而已，! 如果再遭「任性」刪減的話，最後受傷害的，只會是人民的訴訟權益，當然也會破壞國家的法治根基。
黃瑞華也針對今天交接典禮，沒有司法院長表示遺憾， 指司法院院長自去年10月底到今天，仍然「下落不明」。認為會嚴重影響各種簡化司法流程、確保人民訴訟權益的各項興革法案或政策的推動；直接受害者，是基層法官、書記官，以及人民的訴訟權益。
針對死刑的爭議，黃瑞華也提出看法，他說，看到法官沒判死刑就會被嚴重責罵的現象，心理實在很不忍。法官必須「依法審判」，自從2009年兩人權公約內國法化之後，法官判決死刑的門檻，就大大提高，基層法官非常需要立法院給我們一種法律，讓法官在「死刑」與「25年就可假釋的無期徒刑」之間，有多一些選項可以裁判。「法官沒有判決被告死刑」這種事，不能全怪法官。她也反映人力短缺， 盼望行政權能勇敢面對，給司法必要的人力支持。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言