台南高分院長榮退 黃瑞華：盼勿將司法當作鬥爭籌碼

台南高分院院長黃瑞華今天榮退，由庭長王金龍代理。黃瑞華致詞時特別為司法基層發聲，除了期待法官盡力做個值得人民尊敬的審判者，也期待行政權與立法權不要把司法當作鬥爭的籌碼，阻擋司法人事案或預算案。基層法官需要立法院給一種法律，讓法官在「死刑」與「25年就可假釋的無期徒刑」間，有多一些選項可以裁判。

黃瑞華感謝大家一起奮鬥，讓她走完最後3年法官旅程。她說，法院案件逐年高漲，基層普遍過勞下，不論是收案量、結案量、結案速度以及辦案成績，台南高分院的數據，都是全國名列前茅。可以說案件辦得「又多、又快、又好」，提供了雲嘉南地區民眾相對優質的司法裁判服務。

台南高分院因空間不敷需求，將在安平區興建辦公廳舍，也是黃瑞華這3年來努力在做的事，她也宣布，新建工程預計今年6月可以開工，2028年底完工，不僅工期提早6個月，工程結構還可以從RC，改為鋼骨。

她說，司法審判是很艱難的工作，法官必須培養成熟、穩健的人格特質，也須熟練各種「變化萬千」的法律專業知識，要秉持保障人人權、維護法治的堅定信念，忍耐孤獨與勞苦，才能安然度過，或勝任這個困難的工作。在歷任司法院長的帶領下，審判獨立、司法操守及裁判品質等都有顯著的進步， 但是，好還要更好，人民仍然不滿意司法，司法還有很多待改進之處。

由於人權保障的密度，以及程序正義的堅持，都愈來愈高，司法是個過勞的工作場域，黃瑞華說，法官、書記官肩上工作重擔，都快要超過人體負荷的極限，每個人都在崩潰邊緣。在這離別時刻，特別要為勞苦的司法基層發點聲音。

黃瑞華拜託每位法官，要更加堅守自己獨立審判的崗位，盡力做個更值得人民尊敬與信任的審判者；並盼望行政權與立法權不要把司法當作鬥爭的籌碼，「任性地」阻擋司法人事案或預算案。

司法總預算已經很謙卑、自制的只編列約占全國總預算的1% 而已，! 如果再遭「任性」刪減的話，最後受傷害的，只會是人民的訴訟權益，當然也會破壞國家的法治根基。

黃瑞華也針對今天交接典禮，沒有司法院長表示遺憾， 指司法院院長自去年10月底到今天，仍然「下落不明」。認為會嚴重影響各種簡化司法流程、確保人民訴訟權益的各項興革法案或政策的推動；直接受害者，是基層法官、書記官，以及人民的訴訟權益。