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豐厚脂肪難自咬..男友咬女左乳成瘀青判無罪 高院改判2月刑

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

羅姓男子與李姓女友爭吵，竟用牙齒咬住她左乳房，左乳因而瘀青，她氣得向宜蘭縣警羅東分局報案。檢方依傷害罪起訴，但宜蘭地院認為左乳瘀青是事實，但無法證明是在何時、何地、被誰咬，且李女事後仍叫羅「老公」，判羅無罪。檢方上訴，台灣高等法院認為地院將診斷證明書、急診就診割裂來看不恰當，改判羅2月得易科罰金之刑。

李姓女子2022年10月與從事水果買賣的羅交往，兩人同居在宜蘭鄉下。2023年1月5日晚間10點多時許，兩人在床上口角，羅把李女的左側乳房咬得瘀青，李女到羅東博愛醫院驗傷。

羅否認咬乳，並表示兩人雖曾交往，但2023年1月初已沒什麼聯絡，案發時他應該在自己家裡睡覺，不清楚對方為什麼受傷。

高院調查，李女2023年1月4日凌晨4點4分曾傳「再跟你說最後一遍，不要在來我家找我，不要開我家的門，不然我一定提告」訊息給羅，但隔天晚間卻被咬傷，直到1月6日凌晨3點出門驗傷。且李女在警詢時也說1月5日晚上羅曾到她家，因羅有她家鑰匙，羅是直接進來她家。

雖然沒有住宅監視器可證明，但高院認為李女當時已有診斷證明，且李女受傷的位置為豐厚脂肪組織組成，不可能是她自己手捏成傷或「自己咬的」，羅辯稱不在場、沒咬傷不足採。

李女2023年3月31日雖傳送「老公我愛你，我大約6點半有空！我請你吃飯」訊息給羅，不過兩人間爭吵或惡言相向的簡訊也不少，雙方關係時好時壞，無從認定李女誣陷。

高院認為宜蘭地院未盡調查之事，且將各項證據割裂、單獨觀察判斷，直接判羅無罪，認事用法不恰當，因此撤銷改判。衡量羅否認犯行，未與被害人和解，以及月收入20萬等家庭經濟生活、智識，判他2月徒刑，得易科罰金。

羅姓水果商女友起爭執，咬住李姓女友左乳房，造成瘀青，她提告傷害，羅被檢方依傷害罪起訴，但地院卻一度判他無罪。高等法院認為地院審理內容不恰當，改判羅2月得易科罰金。示意圖／報系資料照
羅姓水果商女友起爭執，咬住李姓女友左乳房，造成瘀青，她提告傷害，羅被檢方依傷害罪起訴，但地院卻一度判他無罪。高等法院認為地院審理內容不恰當，改判羅2月得易科罰金。示意圖／報系資料照

宜蘭 羅東 老公

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