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剴剴被保母姐妹虐死「案外案」 女社工出庭被嗆、她否認過失致死罪

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

轟動一時的劉彩萱、劉若琳保母姐妹涉嫌虐死1歲男童「剴剴」案，檢察官另追究兒福聯盟陳姓女社工的刑事「案外案」，去年8月依偽造文書、過失致死罪嫌起訴陳女。台北地院今首度開庭傳喚陳姓社工員，陳女出庭否認犯罪，也否認造假訪視紀錄。

法官開庭時，陳女表示，她有隨手記筆記的習慣，再依流程規定製作訪視紀錄，不過，因資料已被檢察官查扣，需要再和律師討論再答辯。陳姓女社工因涉犯過失致死等罪嫌遭起訴，台北地院開庭時，現場有不少對著陳女喊「嚴懲失職社工」，但陳女的態度相當低調且沈默。

由於陳姓女社工員2024年11月18日有出國紀錄，法官審問她的相關行蹤，陳女說，她跟家人到日本休息，之後也沒有計畫再去日本；公訴檢察官表示，法官應將陳女限制出境、出海，以利案件審理。

依檢方起訴，陳姓女社工員2022年3月接到新北市政府轉介的「剴剴」出養案後，同年5月安排蕭姓保母照顧「剴剴」，後來外婆把「剴剴」接回，但外婆無力支付費用，指陳女明知外婆可以申請托育減免，仍把「剴剴」交給劉彩萱照顧。

檢察官指控，依兒少權益保障法及社政作業程序，社工如果發現兒童及少年受虐，應於24小時內通報，劉彩萱早在2023年9、10月就告知「剴剴」會講髒話、磨牙、掉牙、自撞，希望把「剴剴」送給別人托育，但陳姓社工員卻沒有因而提高每月至少1次的訪視頻率。

檢方調查說，「剴剴」2023年12月24日過世，女社工員當天早上11點成立「剴剴小天使」群組，第2天再找其他社工成立「1224意外處理」群組，涉嫌串證；陳女是「剴剴」死前最重要的求助窗口，陳女卻怠於職責，犯後且飾詞狡辯、隱匿證據，依偽造文書、過失致死罪起訴她，從重求刑。

圖為陳姓女社工員交保畫面。圖／報系資料照
圖為陳姓女社工員交保畫面。圖／報系資料照

檢察官 社工 過失致死

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