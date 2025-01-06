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都是大安分局！罵警三字經不起訴 罵警「有牌流氓」不罰

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

周姓男子不服警察執法，辱罵員警「XXX」三字經依妨害公務罪移送法辦；蕭姓男子違規停車被取締，指警察是「有牌流氓」依社會秩序維護法送辦。檢方偵辦周，認周獲諒解，作職權不起訴處分，法官審查蕭，認蕭非針對警察說話，裁定不罰。

周姓男子2024年11月4日凌晨2點許，在台北市大安區忠孝東路KTV前因臧姓友人開啟巡邏車車門而被盤查，周罵台北市警大安分局陳姓、隋姓警員「X媽的」、「你他媽的」、「我X你媽」，警方將周依妨害公務罪移送法辦。

台北地檢署偵辦，檢方認為周是一時衝動，犯後已坦承犯罪、深感懺悔，2名警察偵訊中表示願意原諒，對周職權處分不起訴。

另一起警民糾紛也是大安分局所移送。警方說，蕭姓男子2024年10月6日晚間10時許在忠孝東路、大安路巷口轉角處違規停車，警方盤查蕭，蕭出言挑釁對警察說「有牌的流氓」，蕭違反社維法。

台北地院調查，蕭坦承口出「有牌的流氓」，辯稱是向同行的友人陳述，沒有對警察說，法官勘驗警員密錄器檔案，結果顯示蕭的音量中等，語調沒有特別高亢、激動，警員聞言後責問蕭，蕭正進入車輛駕駛座。

法官認為，蕭所稱「有牌的流氓」究竟是對執勤警員咆哮、喝斥，或只是向站在車外友人抱怨、數落尚有疑義，無從證明蕭構成處罰要件，裁定不罰。

台北市政府警察局大安分局。圖／取自GoogleMap
台北市政府警察局大安分局。圖／取自GoogleMap

X 妨害公務 警察

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