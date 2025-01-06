丈夫稱小三「吃精王」...正宮見訊息氣炸提告獲賠50萬
台中市一對夫妻結婚6年，前年間人妻發現，丈夫在2022年底至2023年初，與另名女子在通訊軟體傳性愛訊息，丈夫甚至稱呼女子為「吃精王」，人妻氣炸，除了與丈夫協議離婚之外，也提出侵害配偶權，向丈夫求償100萬元，一審審酌雙方資力後，判人夫得賠50萬元，仍可上訴。
判決指出，該對夫妻在2017年7月結婚，不過妻子在前年間發現，丈夫在2022年11月間開始，與另名女子有傳送性愛簡訊，丈夫除了稱呼小三為「吃精王」之外，還傳送「今天很喘，硬度還可以嗎」、「我可以叫你老婆嗎？」、「無套真的太舒服」、「我想要拍打屁屁」等露骨性愛訊息。
人妻在2023年3月間，與丈夫協議離婚，另外向台中地院提出侵害配偶權告訴，認為丈夫對她的精神造成極大痛苦，求償100萬元。
台中地院審理時，人夫原本在言詞辯論時，都不爭執人妻所提供的相關對話紀錄證據，後來委任律師後，全盤否認，還強調，已取得配偶諒解，雙方協議離婚後，配偶也有說不再對婚姻相關案件提出告訴，縱使他有與另名女子發生性行為，但也是在配偶自願出軌前，雙方的幸福婚姻早已毀滅。
一審指出，人妻否認有不再提出訴訟的說法，人夫也沒有提出其他證據，以證其說法，依照人妻提供的相關事證，認為人夫侵害配偶權情節重大，審酌雙方職業、收入等情狀後，判人夫等賠人妻50萬元，仍可上訴。
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