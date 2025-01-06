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比黃牛可惡！情侶搜刮周杰倫粉絲 詐588萬跑韓國爽玩

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

藝人周杰倫將在大巨蛋開唱，粉絲一票難求，還興起到大巨蛋下水道聽演唱會的迷因，高雄黃姓情侶檔看中粉絲求票心切，在網路自稱有大量門票釋出，其中一名學生捧著百萬現金付款才知被騙。黃男搜刮粉絲口袋後，與莊姓女友跑到韓國爽完，橋檢日前趁兩人回國拘提黃男及莊姓女友到案，依詐欺罪嫌聲押兩人獲准。

檢警調查，黃男為退役軍人，去年周杰倫「嘉年華世界巡迴演唱會」開始前，因網路黃牛票飆漲至原價數倍，黃男與女友莊女相中演唱會商機，便利用暱稱為「心易變」的臉書帳號在「演唱會讓票、換票、求票演唱會門票入場券」社團發文賣票。

當時粉絲求票心切，看兩人有大量票券釋出，便捧著現金匯款求票，其中一名被害學生捧著百萬元現金付款，結果苦等到演唱會開始，都拿不到票才知道受騙。

事後「心易變」還在臉書發文，稱本人「識人不明，導致大量演唱會門票被 陳xx 助理捲走，更由於因沒有周杰倫演唱會門票，導致無法入場的所有顧客的間接損失」，貼文還要求助理限時給答案，否則將協同律師以偷竊、侵佔、詐欺罪起訴。

粉絲遭詐後報警，橋頭地檢署獲報後指揮高雄市警局偵辦，去年12月27日趁黃男、莊女自韓國歸國後，在機場拘提兩人到案，全案警詢後，依詐欺罪嫌聲押獲准。

檢警調查，黃男靠賣假票就搜刮粉絲588萬元，且根本並無陳姓助理捲款逃走情事，全為黃男及莊姓女友自導自演。兩人搜刮完周杰倫粉絲後，跑到韓國大玩特玩，入住豪華賭場等，至於詳細涉案金流，檢警仍在釐清中。

黃姓情侶檔自稱識人不明，稱是被助理捲走票款，檢警查辦後，依詐欺罪嫌聲押兩人獲准。取自臉書
黃姓情侶檔自稱識人不明，稱是被助理捲走票款，檢警查辦後，依詐欺罪嫌聲押兩人獲准。取自臉書
有粉絲遭騙後還在求票社團發文。取自臉書
有粉絲遭騙後還在求票社團發文。取自臉書

女友 演唱會 粉絲

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