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影／男酒駕撞行人道號誌桿還騰空飛起 酒測值達0.99毫克

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東市鬧區今清晨近5點發生酒駕自撞車禍，41歲吳姓男子開車突然右偏撞上人行道號誌桿，車子一度騰空飛起，車頭全毀，吳男酒測值達0.99毫克，幸無人傷亡，警詢後依公共危險罪送辦。

今天清晨近5點，吳姓男子開車沿著屏東市民生東路西往東方向直行，突然右偏撞上路邊人行道號誌桿，由於速度快，吳男汽車還一度騰空飛起，車頭全毀，肇事車輛橫停在馬路中間。

吳男酒測值達0.99每公升豪升。據了解，吳男稱，他在朋友家跟朋友聚會，喝了3、4瓶600毫升的啤酒。肇事車輛事吳男的老婆。

現場目擊民眾說，車禍發生後，肇事車輛橫停馬路中間，其他通行車輛只能往對向車道逆向行駛，但也有一兩輛車輛不知道怎麼走，直接回轉，但恐被闖紅燈設備拍照。

吳男撞毀人行道號誌桿部分，警方表示，將請廠商評估損壞情況。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

吳姓男子酒駕自撞路邊交通號誌，車頭全毀，交通號誌桿也被撞歪。記者劉星君／翻攝
吳姓男子酒駕自撞路邊交通號誌，車頭全毀，交通號誌桿也被撞歪。記者劉星君／翻攝
屏東市鬧區今清晨近5點發生酒駕自撞車禍，41歲吳姓男子開車突然右偏撞上人行道號誌桿，車子一度騰空飛起，車頭全毀，吳男酒測值達0.99毫克，幸無人傷亡，警詢後依公共危險罪送辦。記者劉星君／翻攝
屏東市鬧區今清晨近5點發生酒駕自撞車禍，41歲吳姓男子開車突然右偏撞上人行道號誌桿，車子一度騰空飛起，車頭全毀，吳男酒測值達0.99毫克，幸無人傷亡，警詢後依公共危險罪送辦。記者劉星君／翻攝
吳姓男子酒駕自撞路邊交通號誌，車頭全毀。記者劉星君／翻攝
吳姓男子酒駕自撞路邊交通號誌，車頭全毀。記者劉星君／翻攝
吳姓男子酒駕自撞路邊交通號誌，車頭全毀。記者劉星君／翻攝
吳姓男子酒駕自撞路邊交通號誌，車頭全毀。記者劉星君／翻攝
吳姓男子酒駕自撞路邊交通號誌，車頭全毀。記者劉星君／翻攝
吳姓男子酒駕自撞路邊交通號誌，車頭全毀。記者劉星君／翻攝
吳姓男子酒駕自撞路邊交通號誌，車頭全毀。記者劉星君／翻攝
吳姓男子酒駕自撞路邊交通號誌，車頭全毀。記者劉星君／翻攝

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